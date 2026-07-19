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Госдеп США и ЕС оплачивают массаж украинским ЛГБТ*-боевикам - РИА Новости, 19.07.2026
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03:13 19.07.2026
Госдеп США и ЕС оплачивают массаж украинским ЛГБТ*-боевикам

Госдеп США и ЕС поддерживают украинских ЛГБТ-боевиков и оплачивают им массаж

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдеп США и Евросоюз финансируют общественную организацию ЛГБТ* на Украине, как выяснило РИА Новости.
  • Организация "Украинские ЛГБТ+* военные за равные права" указала госдеп США среди своих "союзников" и упомянула поддержку фонда содействия демократии посольства США.
  • За счет западного финансирования представители ЛГБТ* из числа украинских военных могут бесплатно получить массаж, посетить квартиру и "хаб" в Киеве, где им предлагают психологическую и юридическую поддержку.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Госдеп США и Евросоюз финансируют общественную организацию ЛГБТ* на Украине - на их средства, в частности, организован хаб и массаж для боевиков ВСУ, выяснило РИА Новости, изучив соцсети и сайт НПО.
Организация "Украинские ЛГБТ+* военные за равные права" на своем сайте в числе "союзников" указала госдеп США.
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"Этот сайт был создан при поддержке фонда содействия демократии посольства США", - говорится на сайте организации. Там же перечислены и другие западные спонсоры.
В их числе - канадский фонд CFLI (грантовая программа правительства Канады).
Как следует из данных на сайте программы ЕС "Восточное соседство", отдельные направления деятельности организации "Украинские ЛГБТ+* военные за равные права" финансируются из европейских источников.
В частности за счет западного финансирования представители ЛГБТ* из числа украинских военных могут бесплатно получить массаж, посетить квартиру и "хаб" в Киеве. В "хабе" геям из ВСУ предлагают "безопасное инклюзивное пространство, которое предлагает психологическую, юридическую поддержку равных равными".
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Кроме того, организация помогает представителям движения из ВСУ с оформлением ряда документов – в том числе связанных с увольнением, отпуском, медобслуживанием и подтверждением статуса участника боевых действий.
Экс-депутат Верховной рады и бывший официальный представитель МИД Украины Олег Волошин заявлял ранее, что Европейский союз продвигает легализацию однополых браков в законодательстве Украины и прочую ЛГБТ*-повестку.
По его словам, такие лидеры, как президент России Владимир Путин, американский президент Дональд Трамп, бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отстаивают традиционные ценности, тогда как "(Владимир) Зеленский, (президент Франции Эммануэль) Макрон, (экс-президент США Джо) Байден и другие из Демократической партии (США)" "находятся на другой стороне". Как указал Волошин, не случайно, когда в Европе проходит какой-либо митинг в поддержку Зеленского, всегда украинский флаг соседствует с радужным.
Военный эксперт Андрей Марочко ранее сообщил РИА Новости, что брошюры фонда Джорджа Сороса с пропагандой ЛГБТ*-отношений массово находили на позициях ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР.
* Запрещенное в России экстремистское движение.
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