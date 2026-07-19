Краткий пересказ от РИА ИИ Госдеп США и Евросоюз финансируют общественную организацию ЛГБТ* на Украине, как выяснило РИА Новости.

Организация "Украинские ЛГБТ+* военные за равные права" указала госдеп США среди своих "союзников" и упомянула поддержку фонда содействия демократии посольства США.

За счет западного финансирования представители ЛГБТ* из числа украинских военных могут бесплатно получить массаж, посетить квартиру и "хаб" в Киеве, где им предлагают психологическую и юридическую поддержку.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Госдеп США и Евросоюз финансируют общественную организацию ЛГБТ* на Украине - на их средства, в частности, организован хаб и массаж для боевиков ВСУ, выяснило РИА Новости, изучив соцсети и сайт НПО.

Организация "Украинские ЛГБТ+* военные за равные права" на своем сайте в числе "союзников" указала госдеп США

"Этот сайт был создан при поддержке фонда содействия демократии посольства США", - говорится на сайте организации. Там же перечислены и другие западные спонсоры.

В их числе - канадский фонд CFLI (грантовая программа правительства Канады ).

Как следует из данных на сайте программы ЕС "Восточное соседство", отдельные направления деятельности организации "Украинские ЛГБТ+* военные за равные права" финансируются из европейских источников.

В частности за счет западного финансирования представители ЛГБТ* из числа украинских военных могут бесплатно получить массаж, посетить квартиру и "хаб" в Киеве. В "хабе" геям из ВСУ предлагают "безопасное инклюзивное пространство, которое предлагает психологическую, юридическую поддержку равных равными".

Кроме того, организация помогает представителям движения из ВСУ с оформлением ряда документов – в том числе связанных с увольнением, отпуском, медобслуживанием и подтверждением статуса участника боевых действий.

Экс-депутат Верховной рады и бывший официальный представитель МИД Украины Олег Волошин заявлял ранее, что Европейский союз продвигает легализацию однополых браков в законодательстве Украины и прочую ЛГБТ*-повестку.

По его словам, такие лидеры, как президент России Владимир Путин, американский президент Дональд Трамп, бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отстаивают традиционные ценности, тогда как "(Владимир) Зеленский, (президент Франции Эммануэль) Макрон, (экс-президент США Джо) Байден и другие из Демократической партии (США)" "находятся на другой стороне". Как указал Волошин, не случайно, когда в Европе проходит какой-либо митинг в поддержку Зеленского, всегда украинский флаг соседствует с радужным.

Военный эксперт Андрей Марочко ранее сообщил РИА Новости, что брошюры фонда Джорджа Сороса с пропагандой ЛГБТ*-отношений массово находили на позициях ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР.