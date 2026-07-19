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В Кабардино-Балкарии туристка погибла, упав с обрыва у водопада - РИА Новости, 19.07.2026
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15:42 19.07.2026 (обновлено: 15:48 19.07.2026)
В Кабардино-Балкарии туристка погибла, упав с обрыва у водопада

Туристка с Урала упала с обрыва и погибла в горах Кабардино-Балкарии

© РИА Новости / Алексей ДаничевВодопад в урочище Джилы-Су в Кабардино-Балкарии
Водопад в урочище Джилы-Су в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Водопад в урочище Джилы-Су в Кабардино-Балкарии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Туристка из Свердловской области погибла, упав в обрыв у водопада в горах в Зольском районе Кабардино-Балкарии.
  • После гибели туристки организовали доследственную проверку.
НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Туристка из Свердловской области погибла, упав в обрыв у водопада в горах в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
"В 14.30 мск поступило сообщение, что в урочище Джилы-Су Зольского района возле водопада Султан туристка из Свердловской области оступилась и упала в обрыв. К сожалению, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на место выдвинулись спасатели.
В региональном СУ СК РФ сообщили, что по факту гибели туристки организована доследственная проверка.
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