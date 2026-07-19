В Кабардино-Балкарии туристка погибла, упав с обрыва у водопада

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Туристка из Свердловской области погибла, упав в обрыв у водопада в горах в Зольском районе Кабардино-Балкарии.
- После гибели туристки организовали доследственную проверку.
НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Туристка из Свердловской области погибла, упав в обрыв у водопада в горах в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
"В 14.30 мск поступило сообщение, что в урочище Джилы-Су Зольского района возле водопада Султан туристка из Свердловской области оступилась и упала в обрыв. К сожалению, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на место выдвинулись спасатели.
В региональном СУ СК РФ сообщили, что по факту гибели туристки организована доследственная проверка.