В Горловке два мирных жителя пострадали при атаке БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по Горловке в ДНР.
- Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, находится в 50 километрах севернее Донецка.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по Горловке в ДНР, сообщил глава города Иван Приходько.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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