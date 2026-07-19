В Горловке два мирных жителя пострадали при атаке БПЛА ВСУ

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по Горловке в ДНР, сообщил глава города Иван Приходько.

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.