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Мерц не исключил кадровых перестановок в правительстве после ухода Шпана - РИА Новости, 19.07.2026
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14:27 19.07.2026
Мерц не исключил кадровых перестановок в правительстве после ухода Шпана

Канцлер Мерц не исключил кадровых перестановок в правительстве после ухода Шпана

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Йенс Шпан ушел в отставку с поста главы фракции ХДС/ХСС на фоне скандала с суррогатным материнством.
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключил кадровых перестановок в правительстве после ухода Шпана.
БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключил кадровых перестановок в немецком правительстве в связи с уходом Йенса Шпана с поста руководителя фракции ХДС/ХСС в бундестаге.
Шпан сообщил в субботу об уходе в отставку с поста главы фракции ХДС/ХСС на фоне скандала с суррогатным материнством. Как сообщала газета Bild, он и его супруг (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) завели ребенка от суррогатной матери в США, тогда как в Германии эта процедура запрещена.
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"Возможно, это повод еще раз подумать о (персональном - ред.) составе федерального правительства", - предположил Мерц в интервью телеканалу ZDF.
При этом он не подтвердил информацию о нынешнем главе ведомства канцлера ФРГ Торстене Фрае в качестве наиболее вероятного претендента на должность нового руководителя фракции ХДС/ХСС.
"Я не знаю, кто сделал его главным кандидатом", - сказал Мерц.
Агентство DPA со ссылкой на свои источники передавало, что именно Фрай считается наиболее вероятным кандидатом на смену Шпану в бундестаге. Среди других возможных преемников Шпана источники агентства также назвали генсека партии ХДС Карстена Линнеманна.
После ухода Шпана полномочия временно исполняющего обязанности руководителя фракции ХДС/ХСС в бундестаге взял на себя председатель земельной группы ХСС Александр Хоффманн.
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