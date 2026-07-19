Мерц не исключил кадровых перестановок в правительстве после ухода Шпана

Краткий пересказ от РИА ИИ Йенс Шпан ушел в отставку с поста главы фракции ХДС/ХСС на фоне скандала с суррогатным материнством.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключил кадровых перестановок в правительстве после ухода Шпана.

БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключил кадровых перестановок в немецком правительстве в связи с уходом Йенса Шпана с поста руководителя фракции ХДС/ХСС в бундестаге.

Шпан сообщил в субботу об уходе в отставку с поста главы фракции ХДС/ХСС на фоне скандала с суррогатным материнством. Как сообщала газета Bild, он и его супруг (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) завели ребенка от суррогатной матери в США, тогда как в Германии эта процедура запрещена.

"Возможно, это повод еще раз подумать о (персональном - ред.) составе федерального правительства", - предположил Мерц в интервью телеканалу ZDF

При этом он не подтвердил информацию о нынешнем главе ведомства канцлера ФРГ Торстене Фрае в качестве наиболее вероятного претендента на должность нового руководителя фракции ХДС/ХСС.

"Я не знаю, кто сделал его главным кандидатом", - сказал Мерц.

Агентство DPA со ссылкой на свои источники передавало, что именно Фрай считается наиболее вероятным кандидатом на смену Шпану в бундестаге. Среди других возможных преемников Шпана источники агентства также назвали генсека партии ХДС Карстена Линнеманна.