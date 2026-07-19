В Германии поездка на заправку вызывает у водителей шок, сообщил Bild

Сообщается, что в воскресенье средняя стоимость литра бензина марки Super подскочила на немецких заправках до 2,328 евро, E10 - до 2,274 евро, а дизельного топлива - до 2,305 евро. При этом сильнее всего подорожал дизель, цена которого всего за одну неделю выросла сразу на 6,7 цента.