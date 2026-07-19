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В Германии поездка на заправку вызывает у водителей шок, сообщил Bild - РИА Новости, 19.07.2026
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17:07 19.07.2026
В Германии поездка на заправку вызывает у водителей шок, сообщил Bild

Bild: в Германии зафиксировали новый скачок цен на бензин

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Германии зафиксирован новый скачок цен на автомобильное топливо на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
  • Средняя стоимость литра бензина марки Super достигла 2,328 евро, E10 — 2,274 евро, а дизельного топлива — 2,305 евро, при этом цена дизеля выросла на 6,7 цента за неделю.
БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Новый скачок цен на автомобильное топливо зафиксирован в Германии на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а поездка на заправку вызывает у немцев психологический шок, сообщает газета Bild.
"Поездка на заправку снова вызывает шок", - говорится в публикации.
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По данным издания, заправка полного бака стоит теперь для жителей ФРГ примерно столько же, как закупка продуктов на неделю.
Сообщается, что в воскресенье средняя стоимость литра бензина марки Super подскочила на немецких заправках до 2,328 евро, E10 - до 2,274 евро, а дизельного топлива - до 2,305 евро. При этом сильнее всего подорожал дизель, цена которого всего за одну неделю выросла сразу на 6,7 цента.
Ситуация усугубляется тем, что с 1 июля в ФРГ прекратила действие государственная скидка на топливо.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
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В миреГерманияБлижний ВостокИранBild
 
 
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