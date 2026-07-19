Краткий пересказ от РИА ИИ Германия испытывает сложности в привлечении новых зарубежных инвестиций для строительства центров обработки и хранения данных.

Одобрения от 16 федеральных земель и местных советов замедляют получение разрешений на строительство, а высокие цены на энергию препятствуют развитию индустрии.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Германия сталкивается с трудностями в привлечении новых зарубежных инвестиций, в частности, в строительство центров обработки и хранения данных в стране, пишет газета Германия сталкивается с трудностями в привлечении новых зарубежных инвестиций, в частности, в строительство центров обработки и хранения данных в стране, пишет газета Financial Times

"Германия, где находится большинство существующих в континентальной Европе центров обработки и хранения данных, сталкивается с трудностями в привлечении сравнительно новых обязательств по инвестициям - обязательные одобрения от 16 федеральных земель и местных советов замедляют получения разрешений на строительство, а высокие цены на энергию после отказа от атомной энергетики препятствуют (развитию) индустрии", - говорится в публикации.

Как указывает Financial Times, в октябре в Берлине пройдет первый инвестиционный саммит, на котором власти хотят представить Германию иностранным инвесторам как "краеугольный камень стабильности Европы". По информации источников газеты, бывший глава Commerzbank Мартин Блессинг и его советники последние несколько месяцев проводят встречи с инвесторами в Германии и за рубежом. Примечательно, что ряд инвесторов попросили предоставить "более конкретные доказательства" того, что правительственные реформы, в частности, касающиеся ослабления ограничения на государственные заимствования (так называемый "долговой тормоз"), а также пенсионной системы, работают.

Ранее опрос, проведенный DZ Bank и Федеральной ассоциацией немецких кооперативных банков (BVR) среди более чем тысячи компаний, показал, что инвестиционная активность немецких предприятий среднего бизнеса упала до самого низкого уровня за более чем 30 лет.