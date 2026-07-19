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FT раскрыла, с какими трудностями столкнулась экономика Германии - РИА Новости, 19.07.2026
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15:56 19.07.2026
FT раскрыла, с какими трудностями столкнулась экономика Германии

FT: Германия столкнулась с трудностями в привлечении новых инвестиций

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПосетители на смотровой площадке Рейхстага
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Посетители на смотровой площадке Рейхстага. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Германия испытывает сложности в привлечении новых зарубежных инвестиций для строительства центров обработки и хранения данных.
  • Одобрения от 16 федеральных земель и местных советов замедляют получение разрешений на строительство, а высокие цены на энергию препятствуют развитию индустрии.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Германия сталкивается с трудностями в привлечении новых зарубежных инвестиций, в частности, в строительство центров обработки и хранения данных в стране, пишет газета Financial Times.
"Германия, где находится большинство существующих в континентальной Европе центров обработки и хранения данных, сталкивается с трудностями в привлечении сравнительно новых обязательств по инвестициям - обязательные одобрения от 16 федеральных земель и местных советов замедляют получения разрешений на строительство, а высокие цены на энергию после отказа от атомной энергетики препятствуют (развитию) индустрии", - говорится в публикации.
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Как указывает Financial Times, в октябре в Берлине пройдет первый инвестиционный саммит, на котором власти хотят представить Германию иностранным инвесторам как "краеугольный камень стабильности Европы". По информации источников газеты, бывший глава Commerzbank Мартин Блессинг и его советники последние несколько месяцев проводят встречи с инвесторами в Германии и за рубежом. Примечательно, что ряд инвесторов попросили предоставить "более конкретные доказательства" того, что правительственные реформы, в частности, касающиеся ослабления ограничения на государственные заимствования (так называемый "долговой тормоз"), а также пенсионной системы, работают.
Ранее опрос, проведенный DZ Bank и Федеральной ассоциацией немецких кооперативных банков (BVR) среди более чем тысячи компаний, показал, что инвестиционная активность немецких предприятий среднего бизнеса упала до самого низкого уровня за более чем 30 лет.
Германия уже несколько лет находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России.
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