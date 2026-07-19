ВС России ударили "Геранью" по электроподстанции в Черниговской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска нанесли удар беспилотником «Герань» по электроподстанции 110 кВ в Черниговской области.
- В сообщении Минобороны РФ указано, что в населенном пункте Холмы успешно уничтожена электрическая подстанция.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские войска нанесли удар беспилотником "Герань" по электроподстанции 110 кВ в Черниговской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В населенном пункте Холмы Черниговской области ударом БпЛА "Герань-4 Сикер" успешно уничтожена электрическая подстанция 110кВ", - говорится в сообщении.
Ведомство также опубликовало видеоролик этого удара по объекту в тылу противника.
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