Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военные нанесли серию ударов по объектам на Украине, работающим в интересах ВСУ.
- Бойцы поразили логистический центр в Черниговской области, а также предприятия по переработке углеводородов под Харьковом и Полтавой.
- Для атак использовались БПЛА "Герань-4 Сикер".
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли серию ударов по объектам на Украине, работающим в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны.
Армия поразила:
- электроподстанцию в Холмах и логистический центр в Березне Черниговской области, куда доставляли грузы для подразделений противника;
- газоперерабатывающий завод в Андреевке Харьковской области;
- предприятие по переработке углеводородов в Базилевщине Полтавской области.
Бойцы использовали для атак БПЛА "Герань-4 Сикер".
Ранее в воскресенье армия нанесла мощные удары по военным целям в Киеве. Среди них предприятия, связанные с выпуском ракет "Фламинго" и "Нептун-МД", а также компонентов для беспилотников.
Российские военные используют высокоточное оружие и дроны, преодолевающие системы ПВО и ПРО противника, и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18