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ВС России нанесли серию ударов по целям на Украине, связанным с ВСУ - РИА Новости, 19.07.2026
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16:12 19.07.2026 (обновлено: 17:10 19.07.2026)
ВС России нанесли серию ударов по целям на Украине, связанным с ВСУ

ВС России нанесли серию ударов по военным объектам в трех украинских регионах

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные нанесли серию ударов по объектам на Украине, работающим в интересах ВСУ.
  • Бойцы поразили логистический центр в Черниговской области, а также предприятия по переработке углеводородов под Харьковом и Полтавой.
  • Для атак использовались БПЛА "Герань-4 Сикер".
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли серию ударов по объектам на Украине, работающим в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны.
Армия поразила:
  • электроподстанцию в Холмах и логистический центр в Березне Черниговской области, куда доставляли грузы для подразделений противника;
  • газоперерабатывающий завод в Андреевке Харьковской области;
  • предприятие по переработке углеводородов в Базилевщине Полтавской области.
Бойцы использовали для атак БПЛА "Герань-4 Сикер".
Ранее в воскресенье армия нанесла мощные удары по военным целям в Киеве. Среди них предприятия, связанные с выпуском ракет "Фламинго" и "Нептун-МД", а также компонентов для беспилотников.
Российские военные используют высокоточное оружие и дроны, преодолевающие системы ПВО и ПРО противника, и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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