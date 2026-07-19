Вылетевший из РПЛ "Нижний Новгород" на выезде обыграл "КАМАЗ"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл «КАМАЗ» в матче второго тура Первой лиги со счетом 2:1.
- «Нижний Новгород» выиграл второй матч подряд со старта сезона в Первой лиге.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Футбольный клуб "Нижний Новгород" обыграл "КАМАЗ" из Набережных Челнов в матче второго тура Первой лиги.
Встреча в Набережных Челнах завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Вячеслав Грулев (29) и Виктор Александров (45+2). У хозяев отличился Максим Богданец (89).
"Нижний Новгород" выиграл второй матч подряд со старта сезона в Первой лиге. В первом туре нижегородцы дома одержали победу над волгоградским "Ротором" (4:2).
В следующем туре "Нижний Новгород" 25 июля на выезде сыграет против "Челябинска", "КАМАЗ" двумя днями позднее примет "Ротор".
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