Вылетевший из РПЛ "Нижний Новгород" на выезде обыграл "КАМАЗ"

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Футбольный клуб "Нижний Новгород" обыграл "КАМАЗ" из Набережных Челнов в матче второго тура Первой лиги.

"Нижний Новгород" выиграл второй матч подряд со старта сезона в Первой лиге. В первом туре нижегородцы дома одержали победу над волгоградским "Ротором" (4:2).