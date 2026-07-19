Умерла вокалистка американской рок-группы L7 Дженнифер Финч

Ранее L7 сообщал, что Финч отказалась от прощального тура, после того как у нее диагностировали агрессивную форму рака головного мозга.

"С тяжелым сердцем сообщаем, что... Дженнифер Финч скончалась... Она долго боролась с раком", - говорится в сообщении группы в соцсети Instagram*, опубликованном в субботу.

Хотя Финч покинула L7 в 1996 году, а в 2001 году коллектив распался, после воссоединения группы в 2014 году она вернулась в ее состав. В мае этого года музыканты объявили о прощальном туре Last Hurrah 2026, который должен был начаться в октябре.