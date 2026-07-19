Умерла вокалистка американской рок-группы L7 Дженнифер Финч

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Басистка и вокалистка американской рок-группы L7 Дженнифер Финч умерла из-за рака мозга.
- Дженнифер Финч было 59 лет.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Басистка и вокалистка американской рок-группы L7 Дженнифер Финч скончалась из-за рака мозга, сообщил коллектив L7.
Ранее L7 сообщал, что Финч отказалась от прощального тура, после того как у нее диагностировали агрессивную форму рака головного мозга.
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"С тяжелым сердцем сообщаем, что... Дженнифер Финч скончалась... Она долго боролась с раком", - говорится в сообщении группы в соцсети Instagram*, опубликованном в субботу.
Журнал Rolling Stone уточняет, что певице было 59 лет.
Финч была одной из первых и самых долго остававшихся участниц женской группы. Она присоединилась к L7 в 1986 году — через год после основания группы в Лос-Анджелесе.
Хотя Финч покинула L7 в 1996 году, а в 2001 году коллектив распался, после воссоединения группы в 2014 году она вернулась в ее состав. В мае этого года музыканты объявили о прощальном туре Last Hurrah 2026, который должен был начаться в октябре.
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