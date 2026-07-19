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Обогатительную фабрику запустят в 2026 году в Красноярском крае - РИА Новости, 19.07.2026
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17:37 19.07.2026
Обогатительную фабрику запустят в 2026 году в Красноярском крае

Новую обогатительную фабрику запустят в работу в 2026 году в Красноярском крае

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид на Красноярск
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© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 19 июл - РИА Новости. Новую обогатительную фабрику запустят в работу до конца текущего года на Ведугинском месторождении в Красноярском крае, сообщает пресс-служба губернатора.
"Фабрику запустят в этом году... Проектная мощность предприятия – около 2,2 миллиона тонн руды в год. Готовый продукт – концентрат упорных золотосодержащих руд – будут перерабатывать на Амурском гидрометаллургическом комбинате в Хабаровском крае", - говорится в сообщении.
Как отмечается, готовность к открытию фабрики в Северо-Енисейском округе проверил глава региона Михаил Котюков. Он осмотрел отделения дробления, измельчения и флотации, а также ознакомился с работой автоматизированных систем управления технологическими процессами.
Освоение Ведуги ведется комбинированным способом: открытые работы начались в 2024 году, руда накапливается на складе. В этом году объем добычи достигнет миллиона тонн. Сырье из подземного рудника начнет поступать в производство в 2029 году.
"Готовится к открытию современная обогатительная фабрика. Это хороший знак: российские компании, несмотря на сложности, видят возможности для развития. Строительство фабрики уже завершено, идет пуско-наладка, все системы работают без сбоев", - сказал губернатор.
Он отметил, что почти половина оборудования – российского производства.
"Уверен, это важное достижение. Появятся новые рабочие места, в перспективе ожидаются серьезные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Будем и дальше поддерживать такие проекты", - подчеркнул Котюков.
Планируется, что на фабрике будут работать около 1,5 тысяч сотрудников. Для них построили современный вахтовый поселок со столовой, магазином, тренажерным залом, медицинским блоком и комнатами отдыха. С выходом фабрики на проектную мощность годовой объем налоговых отчислений в бюджет края достигнет 8 миллиардов рублей.
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