Обогатительную фабрику запустят в 2026 году в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 19 июл - РИА Новости. Новую обогатительную фабрику запустят в работу до конца текущего года на Ведугинском месторождении в Красноярском крае, сообщает пресс-служба губернатора.

"Фабрику запустят в этом году... Проектная мощность предприятия – около 2,2 миллиона тонн руды в год. Готовый продукт – концентрат упорных золотосодержащих руд – будут перерабатывать на Амурском гидрометаллургическом комбинате в Хабаровском крае", - говорится в сообщении.

Как отмечается, готовность к открытию фабрики в Северо-Енисейском округе проверил глава региона Михаил Котюков. Он осмотрел отделения дробления, измельчения и флотации, а также ознакомился с работой автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Освоение Ведуги ведется комбинированным способом: открытые работы начались в 2024 году, руда накапливается на складе. В этом году объем добычи достигнет миллиона тонн. Сырье из подземного рудника начнет поступать в производство в 2029 году.

"Готовится к открытию современная обогатительная фабрика. Это хороший знак: российские компании, несмотря на сложности, видят возможности для развития. Строительство фабрики уже завершено, идет пуско-наладка, все системы работают без сбоев", - сказал губернатор.

Он отметил, что почти половина оборудования – российского производства.

"Уверен, это важное достижение. Появятся новые рабочие места, в перспективе ожидаются серьезные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Будем и дальше поддерживать такие проекты", - подчеркнул Котюков.