Краткий пересказ от РИА ИИ Армандо Мема, финский политик из партии "Альянс свободы", считает, что Европе необходимо вернуться к диалогу с Россией, пока это возможно.

Он добавил, что переговоры России с Западом будут невозможны, пока западное оружие поставляется для атак на мирных жителей.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Европе необходимо вернуться к диалогу с Россией, пока это возможно, считает финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров. Отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, Путин выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России.

"Если Европа не вернется к диалогу с Россией сейчас, позже это станет невозможным. Европе следует поспешить с выбором переговорщика и изменить курс. Лидеры ЕС не осознают, насколько опасной становится ситуация с Россией!" - написал политик в соцсети Х

По его словам, переговоры России с Западом будут невозможны, пока западное оружие поставляется для атак на мирных жителей.

Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.