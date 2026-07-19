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Финский политик призвал Европу вернуться к диалогу с Россией - РИА Новости, 19.07.2026
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19:42 19.07.2026
Финский политик призвал Европу вернуться к диалогу с Россией

Мема призвал Европу вернуться к диалогу с Россией, пока это возможно

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армандо Мема, финский политик из партии "Альянс свободы", считает, что Европе необходимо вернуться к диалогу с Россией, пока это возможно.
  • Он добавил, что переговоры России с Западом будут невозможны, пока западное оружие поставляется для атак на мирных жителей.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Европе необходимо вернуться к диалогу с Россией, пока это возможно, считает финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров. Отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, Путин выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России.
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"Если Европа не вернется к диалогу с Россией сейчас, позже это станет невозможным. Европе следует поспешить с выбором переговорщика и изменить курс. Лидеры ЕС не осознают, насколько опасной становится ситуация с Россией!" - написал политик в соцсети Х.
По его словам, переговоры России с Западом будут невозможны, пока западное оружие поставляется для атак на мирных жителей.
Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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