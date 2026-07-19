Смещенный с должности судья КС Армении подал иск в ЕСПЧ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший председатель и судья Конституционного суда Армении Грайр Товмасян подал иск против республики в Европейский суд по правам человека.
- Грайр Товмасян был признан виновным в злоупотреблениях, совершенных в период, когда он занимал пост министра юстиции страны, но вину не признал и утверждал, что его преследуют по политическим мотивам.
ЕРЕВАН, 19 июл - РИА Новости. Смещенный с должности бывший председатель и судья Конституционного суда Армении Грайр Товмасян подал иск против республики в Европейский суд по правам человека, сообщил его адвокат Арам Орбелян.
Товмасян возглавлял Конституционный суд в 2018-2020 годах, был судьей КС с 2020 по 2026 год, когда вступил в силу обвинительный приговор в его отношении. Он был признан виновным в злоупотреблениях, совершенных в период, когда он занимал пост министра юстиции страны в 2010-2014 годах. Вину Товмасян не признал и неоднократно утверждал, что его преследуют по политическим мотивам.