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Смещенный с должности судья КС Армении подал иск в ЕСПЧ - РИА Новости, 19.07.2026
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20:38 19.07.2026 (обновлено: 20:49 19.07.2026)
Смещенный с должности судья КС Армении подал иск в ЕСПЧ

Экс-глава Конституционного суда Армении Товмасян подал иск в ЕСПЧ

© Фото : Конституционный суд Республики АрменияГрайр Товмасян
Грайр Товмасян - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : Конституционный суд Республики Армения
Грайр Товмасян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший председатель и судья Конституционного суда Армении Грайр Товмасян подал иск против республики в Европейский суд по правам человека.
  • Грайр Товмасян был признан виновным в злоупотреблениях, совершенных в период, когда он занимал пост министра юстиции страны, но вину не признал и утверждал, что его преследуют по политическим мотивам.
ЕРЕВАН, 19 июл - РИА Новости. Смещенный с должности бывший председатель и судья Конституционного суда Армении Грайр Товмасян подал иск против республики в Европейский суд по правам человека, сообщил его адвокат Арам Орбелян.
Товмасян возглавлял Конституционный суд в 2018-2020 годах, был судьей КС с 2020 по 2026 год, когда вступил в силу обвинительный приговор в его отношении. Он был признан виновным в злоупотреблениях, совершенных в период, когда он занимал пост министра юстиции страны в 2010-2014 годах. Вину Товмасян не признал и неоднократно утверждал, что его преследуют по политическим мотивам.
"Товмасян подал жалобу против Армении в Европейский суд по правам человека", - заявил Орбелян онлайн-изданию factor.am.
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