Краткий пересказ от РИА ИИ Страны Евросоюза все менее охотно поддерживают введение санкций в отношении России на фоне возможных последствий для их бизнеса.

Греция выступила против введения нового пакета санкций Евросоюза в отношении российского СПГ, заявив, что они разрушат греческую судоходную компанию Dynagas.

Власти Португалии и Германии просили отменить запрет на покупку российской рыбы, ссылаясь на необходимость помощи местной рыбоперерабатывающей промышленности.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Страны Евросоюза все менее охотно поддерживают введение санкций в отношении России на фоне возможных последствий для их бизнеса, сообщила газета Страны Евросоюза все менее охотно поддерживают введение санкций в отношении России на фоне возможных последствий для их бизнеса, сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС.

Ранее Financial Times писала, что Греция выступила против введения нового пакета санкций Евросоюза в отношении российского СПГ, заявив, что они разрушат греческую судоходную компанию Dynagas.

ЕС сталкивается с коллапсом поддержки новых экономических санкций против России, так как столицы стран (блока - ред.) отказываются выступать за меры, которые могли бы нанести урон их корпоративным чемпионам", - отмечает издание со ссылкой на дипломатов.

Financial Times анализирует процесс принятия санкций и влияние, который они оказали на Европу и ее предприятия. По данным издания, на одобрение существующих ограничений в отношении РФ, например, запрета на импорт стали, удобрений и брильянтов из страны, ушли недели "препирательств" и оказания дипломатического давления на страны блока, которые могли понести ущерб от этих мер.

"Масштабы отказа столиц (ЕС - ред.) принять последние предложения (по санкциям против РФ - ред.) достигли беспрецедентного уровня", - отметили газете дипломаты ЕС.

Издание отмечает, что помимо возражений Греции против новых санкций в отношении России, власти Португалии и Германии просили отменить запрет на покупку российской рыбы, ссылаясь на необходимость помощи местной рыбоперерабатывающей промышленности.