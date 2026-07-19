Рейтинг@Mail.ru
FT раскрыла, почему страны ЕС неохотно поддерживают антироссийские санкции - РИА Новости, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 19.07.2026
FT раскрыла, почему страны ЕС неохотно поддерживают антироссийские санкции

FT: страны ЕС неохотно поддерживают санкции против РФ из-за ущерба их бизнесу

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны Евросоюза все менее охотно поддерживают введение санкций в отношении России на фоне возможных последствий для их бизнеса.
  • Греция выступила против введения нового пакета санкций Евросоюза в отношении российского СПГ, заявив, что они разрушат греческую судоходную компанию Dynagas.
  • Власти Португалии и Германии просили отменить запрет на покупку российской рыбы, ссылаясь на необходимость помощи местной рыбоперерабатывающей промышленности.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Страны Евросоюза все менее охотно поддерживают введение санкций в отношении России на фоне возможных последствий для их бизнеса, сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС.
Ранее Financial Times писала, что Греция выступила против введения нового пакета санкций Евросоюза в отношении российского СПГ, заявив, что они разрушат греческую судоходную компанию Dynagas.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
Вучич выступил за отказ от санкций против России
Вчера, 16:58
"ЕС сталкивается с коллапсом поддержки новых экономических санкций против России, так как столицы стран (блока - ред.) отказываются выступать за меры, которые могли бы нанести урон их корпоративным чемпионам", - отмечает издание со ссылкой на дипломатов.
Financial Times анализирует процесс принятия санкций и влияние, который они оказали на Европу и ее предприятия. По данным издания, на одобрение существующих ограничений в отношении РФ, например, запрета на импорт стали, удобрений и брильянтов из страны, ушли недели "препирательств" и оказания дипломатического давления на страны блока, которые могли понести ущерб от этих мер.
"Масштабы отказа столиц (ЕС - ред.) принять последние предложения (по санкциям против РФ - ред.) достигли беспрецедентного уровня", - отметили газете дипломаты ЕС.
Издание отмечает, что помимо возражений Греции против новых санкций в отношении России, власти Португалии и Германии просили отменить запрет на покупку российской рыбы, ссылаясь на необходимость помощи местной рыбоперерабатывающей промышленности.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
Трамп сделал новое заявление о санкциях против России
Вчера, 15:53
 
В миреРоссияГрецияЕвропаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала