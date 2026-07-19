Краткий пересказ от РИА ИИ
- Румынский политолог Дан Дунгачиу заявил, что лидеры Евросоюза используют эскалацию конфликта на Украине для маскировки своего бессилия во внутренней политике и сохранения легитимности.
- Он выразил обеспокоенность безоговорочной поддержкой курса Брюсселя со стороны властей Румынии.
- Дан Дунгачиу привел Францию в качестве примера, где растет электоральная поддержка евроскептических сил.
КИШИНЕВ, 19 июл – РИА Новости. Нынешние лидеры Евросоюза используют эскалацию конфликта на Украине для маскировки своего бессилия во внутренней политике и для сохранения шаткой легитимности, заявил румынский политолог Дан Дунгачиу.
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"Нынешние лидеры Евросоюза используют эскалацию на Украине для маскировки своего бессилия во внутренней политике и сохранения шаткой легитимности. Это вынужденная мера для удержания власти", - сказал Дунгачиу в интервью румынскому изданию "Гындул" ("Мысль").
Политолог выразил обеспокоенность позицией властей Румынии, которые безоговорочно поддерживает курс Брюсселя. Тем не менее, по мнению эксперта, политический ландшафт Европы может измениться уже в ближайшем будущем. В качестве примера он привел Францию, где, несмотря на давление властей, растет электоральная поддержка евроскептических сил, способных пересмотреть текущий внешнеполитический курс.
Участники так называемой "коалиции желающих" в понедельник собрались в Париже для обсуждения поддержки Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей, поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении РФ. Песков также назвал их коалицией подстрекателей войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.