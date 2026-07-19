На ЗАЭС сообщили о смене тактики ВСУ в Энергодаре

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"Противник продолжает массированные атаки на объекты торговли. Это продолжение той же террористической тактики, которую мы наблюдаем уже длительное время: сначала удары по дорогам и гражданскому транспорту, затем попытки нарушить логистику, теперь - целенаправленное уничтожение магазинов", - сказала Яшина.