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На ЗАЭС сообщили о смене тактики ВСУ в Энергодаре - РИА Новости, 19.07.2026
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08:48 19.07.2026
На ЗАЭС сообщили о смене тактики ВСУ в Энергодаре

Яшина: украинские войска перешли к тактике уничтожения магазинов в Энергодаре

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские войска перешли к тактике уничтожения магазинов в Энергодаре.
  • Цель противника — осложнить жизнь мирным жителям и создать проблемы с обеспечением города продовольствием.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска перешли к тактике уничтожения магазинов в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
«
"Противник продолжает массированные атаки на объекты торговли. Это продолжение той же террористической тактики, которую мы наблюдаем уже длительное время: сначала удары по дорогам и гражданскому транспорту, затем попытки нарушить логистику, теперь - целенаправленное уничтожение магазинов", - сказала Яшина.
По ее мнению, цель противника - максимально осложнить жизнь мирным жителям и семьям атомщиков, создать проблемы с обеспечением города продовольствием, вызвать дефицит и усилить психологическое давление на население.
"Администрация города держит ситуацию со снабжением под контролем. Принимаются необходимые меры, чтобы жители сохраняли доступ к товарам первой необходимости", - подчеркнула Яшина.
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