На ЗАЭС сообщили о смене тактики ВСУ в Энергодаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские войска перешли к тактике уничтожения магазинов в Энергодаре.
- Цель противника — осложнить жизнь мирным жителям и создать проблемы с обеспечением города продовольствием.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска перешли к тактике уничтожения магазинов в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
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"Противник продолжает массированные атаки на объекты торговли. Это продолжение той же террористической тактики, которую мы наблюдаем уже длительное время: сначала удары по дорогам и гражданскому транспорту, затем попытки нарушить логистику, теперь - целенаправленное уничтожение магазинов", - сказала Яшина.
По ее мнению, цель противника - максимально осложнить жизнь мирным жителям и семьям атомщиков, создать проблемы с обеспечением города продовольствием, вызвать дефицит и усилить психологическое давление на население.
"Администрация города держит ситуацию со снабжением под контролем. Принимаются необходимые меры, чтобы жители сохраняли доступ к товарам первой необходимости", - подчеркнула Яшина.
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22 июня 2022, 17:18