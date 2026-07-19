Спасатели пока не нашли сорвавшихся на Эльбрусе отца и сына

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Эльбрусе сорвались два человека на высоте около 4200–4600 метров.
- Один из альпинистов, 40-летний мужчина, получил множественные травмы, а его 11-летний сын скончался.
- Спасатели находятся в районе срыва, но пока не могут найти пострадавшего альпиниста и его сына.
НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Спасатели пока не нашли сорвавшихся во время восхождения на Эльбрус 40-летнего альпиниста и его 11-летнего сына, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Ранее в воскресенье в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России сообщили РИА Новости, что на Эльбрусе сорвались два альпиниста на высоте около 4200-4600 метров, один из них погиб, второй получил травмы. По данным СУ СК РФ по региону, во время восхождения на восточную вершину горы сорвались отец и сын 1986 и 2015 года рождения. Мужчина получил множественные травмы, а его сын в результате падения скончался. В ведомстве агентству уточнили, что семья родом из Донецка, но последние несколько лет они проживали в Ставропольском крае.
"Спасатели сейчас находятся в районе, где произошел срыв, но пока не могут найти пострадавшего альпиниста и его сына", - сказал собеседник агентства.
По данным СМИ, речь может идти о семье из Ставропольского края, которые в прошлом году уже совершали восхождение на западную вершину Эльбруса, но не дошли до нее 300 метров, так как ребенку стало плохо.