Спасатели пока не нашли сорвавшихся на Эльбрусе отца и сына

Краткий пересказ от РИА ИИ На Эльбрусе сорвались два человека на высоте около 4200–4600 метров.

Один из альпинистов, 40-летний мужчина, получил множественные травмы, а его 11-летний сын скончался.

Спасатели находятся в районе срыва, но пока не могут найти пострадавшего альпиниста и его сына.

НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Спасатели пока не нашли сорвавшихся во время восхождения на Эльбрус 40-летнего альпиниста и его 11-летнего сына, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

Ранее в воскресенье в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России сообщили РИА Новости, что на Эльбрусе сорвались два альпиниста на высоте около 4200-4600 метров, один из них погиб, второй получил травмы. По данным СУ СК РФ по региону, во время восхождения на восточную вершину горы сорвались отец и сын 1986 и 2015 года рождения. Мужчина получил множественные травмы, а его сын в результате падения скончался. В ведомстве агентству уточнили, что семья родом из Донецка, но последние несколько лет они проживали в Ставропольском крае.

"Спасатели сейчас находятся в районе, где произошел срыв, но пока не могут найти пострадавшего альпиниста и его сына", - сказал собеседник агентства.