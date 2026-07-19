Рейтинг@Mail.ru
Спасатели пока не нашли сорвавшихся на Эльбрусе отца и сына - РИА Новости, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 19.07.2026 (обновлено: 18:54 19.07.2026)
Спасатели пока не нашли сорвавшихся на Эльбрусе отца и сына

Спасатели пока не нашли сорвавшихся на Эльбрусе альпиниста и его сына

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМЧС в Приэльбрусье
МЧС в Приэльбрусье - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
МЧС в Приэльбрусье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Эльбрусе сорвались два человека на высоте около 4200–4600 метров.
  • Один из альпинистов, 40-летний мужчина, получил множественные травмы, а его 11-летний сын скончался.
  • Спасатели находятся в районе срыва, но пока не могут найти пострадавшего альпиниста и его сына.
НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Спасатели пока не нашли сорвавшихся во время восхождения на Эльбрус 40-летнего альпиниста и его 11-летнего сына, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Ранее в воскресенье в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России сообщили РИА Новости, что на Эльбрусе сорвались два альпиниста на высоте около 4200-4600 метров, один из них погиб, второй получил травмы. По данным СУ СК РФ по региону, во время восхождения на восточную вершину горы сорвались отец и сын 1986 и 2015 года рождения. Мужчина получил множественные травмы, а его сын в результате падения скончался. В ведомстве агентству уточнили, что семья родом из Донецка, но последние несколько лет они проживали в Ставропольском крае.
"Спасатели сейчас находятся в районе, где произошел срыв, но пока не могут найти пострадавшего альпиниста и его сына", - сказал собеседник агентства.
По данным СМИ, речь может идти о семье из Ставропольского края, которые в прошлом году уже совершали восхождение на западную вершину Эльбруса, но не дошли до нее 300 метров, так как ребенку стало плохо.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
СК организовал проверку после гибели альпиниста на Эльбрусе
Вчера, 12:31
 
ПроисшествияЭльбрусРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала