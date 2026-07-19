В Египте нашли редкое свидетельство семейной жизни эпохи Нового царства

Краткий пересказ от РИА ИИ В некрополе Бубастион в Саккаре обнаружены три высеченные в скале гробницы эпохи Нового царства.

Гробницы принадлежали высокопоставленным представителям государства и общества: Ментухотепу, Пареэмвайи и Нехси.

Находки содержат иероглифические надписи и археологические элементы, которые позволяют лучше понять историю древнего мемфисского некрополя и жизнь того времени.

БЕЙРУТ, 19 июл - РИА Новости. Три высеченные в скале гробницы эпохи Нового царства обнаружены в некрополе Бубастион в Саккаре, Три высеченные в скале гробницы эпохи Нового царства обнаружены в некрополе Бубастион в Саккаре, сообщило министерство туризма и древностей Египта.

"Открытие включает иероглифические надписи и важные археологические элементы, проливающие новый свет на историю древнего мемфисского некрополя и жизнь высокопоставленных представителей государства и общества эпохи Нового царства", - говорится в сообщении.

Первая гробница принадлежала человеку по имени Ментухотеп, занимавшему высокие административные и военные должности. На ее стенах сохранились сцены подношений и охоты, а также изображение владельца гробницы рядом с матерью Яххотеп.

Вторая гробница была построена для Пареэмвайи, известного также как Самут и носившего титул главного торговца в храме Птаха. Надписи сохранили имена его жены, матери и четырех детей, что, по оценке археологов, позволяет восстановить редкие подробности семейной жизни того времени.

Третья гробница принадлежала Нехси, занимавшему должность управляющего домом. Несмотря на плохую сохранность, в ней нашли фрагмент колонны с иероглифическим текстом о возвращении одного из военачальников из страны Нахарин, располагавшейся к северу от Сирии