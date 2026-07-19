Рейтинг@Mail.ru
В Египте нашли редкое свидетельство семейной жизни эпохи Нового царства - РИА Новости, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:46 19.07.2026
В Египте нашли редкое свидетельство семейной жизни эпохи Нового царства

В Саккаре нашли три высеченные в скале гробницы эпохи Нового царства

© РИА Новости / Эмма Зиливинская | Перейти в медиабанкАрхеологические раскопки
Археологические раскопки - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Эмма Зиливинская
Перейти в медиабанк
Археологические раскопки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В некрополе Бубастион в Саккаре обнаружены три высеченные в скале гробницы эпохи Нового царства.
  • Гробницы принадлежали высокопоставленным представителям государства и общества: Ментухотепу, Пареэмвайи и Нехси.
  • Находки содержат иероглифические надписи и археологические элементы, которые позволяют лучше понять историю древнего мемфисского некрополя и жизнь того времени.
БЕЙРУТ, 19 июл - РИА Новости. Три высеченные в скале гробницы эпохи Нового царства обнаружены в некрополе Бубастион в Саккаре, сообщило министерство туризма и древностей Египта.
"Открытие включает иероглифические надписи и важные археологические элементы, проливающие новый свет на историю древнего мемфисского некрополя и жизнь высокопоставленных представителей государства и общества эпохи Нового царства", - говорится в сообщении.
Арабский дирхам конца VIII века. Найден в ходе раскопок древнерусского поселения у г. Пестово Новгородской области, в 2026 году - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Археологи нашли древнюю арабскую монету в Новгородской области
13 июля, 11:12
Первая гробница принадлежала человеку по имени Ментухотеп, занимавшему высокие административные и военные должности. На ее стенах сохранились сцены подношений и охоты, а также изображение владельца гробницы рядом с матерью Яххотеп.
Вторая гробница была построена для Пареэмвайи, известного также как Самут и носившего титул главного торговца в храме Птаха. Надписи сохранили имена его жены, матери и четырех детей, что, по оценке археологов, позволяет восстановить редкие подробности семейной жизни того времени.
Третья гробница принадлежала Нехси, занимавшему должность управляющего домом. Несмотря на плохую сохранность, в ней нашли фрагмент колонны с иероглифическим текстом о возвращении одного из военачальников из страны Нахарин, располагавшейся к северу от Сирии.
В министерстве отметили, что эта надпись помогает датировать памятник эпохой Нового царства и служит дополнительным свидетельством связей Древнего Египта с регионами Ближнего Востока. Раскопки в погребальных шахтах и еще не исследованных участках некрополя продолжатся в следующем сезоне.
Фрагменты черепа и нижней челюсти нового вида древнего дромазавра, получившего название Парасильвия - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
В Оренбургской области нашли останки нового вида древней рептилии
8 июля, 21:48
 
ЕгипетСирияДревний ЕгипетКуликовская битваНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала