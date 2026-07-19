Назван возраст самого старого дуба в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самый старый дуб в России, «Старожил Древних Печор», растет в Псковской области.
- Возраст дуба составляет 604 года, его диаметр ствола — 1,66 метра на высоте 1,3 метра.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Самый старый дуб в России - "Старожил Древних Печор" - растет в Псковской области, его возраст составляет 604 года, рассказали РИА Новости во Всероссийской программе "Деревья - памятники живой природы".
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"Самым старым дубом России... признан "Старожил Древних Печор" - дуб черешчатый возрастом 604 года... Величественный старожил произрастает на Святой горке Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и является свидетелем всей истории древней обители и имеет диаметр ствола 1,66 метра на высоте 1,3 метра", - рассказали эксперты программы.
Согласно легендам и историческим рассказам, дуб является одним из трех древних исполинов, под которыми еще до основания монастыря в 1473 году молились охотники, приходившие в пустынные леса на промысел.
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