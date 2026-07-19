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В Мурманской области три человека госпитализированы после ДТП с маршруткой - РИА Новости, 19.07.2026
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21:31 19.07.2026
В Мурманской области три человека госпитализированы после ДТП с маршруткой

В Мурманской области после ДТП с маршруткой госпитализированы три человека

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кировске Мурманской области произошло ДТП с маршруткой, в результате которого три человека, включая восьмилетнюю девочку, были госпитализированы.
  • Шесть человек получили амбулаторную медицинскую помощь, еще пяти пассажирам оказана разовая медицинская помощь.
  • Водитель микроавтобуса был признан трезвым по итогам освидетельствования.
МУРМАНСК, 19 июл – РИА Новости. Три человека, в том числе восьмилетний ребенок, госпитализированы после ДТП с маршруткой в Кировске Мурманской области, шесть человек обслужены амбулаторно, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
"В результате дорожно‑транспортного происшествия три человека госпитализированы, шесть человек получили медицинскую помощь амбулаторно, пяти пассажирам оказана разовая медицинская помощь (не относятся к категории раненых). Среди пострадавших — ребенок восьми лет", - говорится в сообщении.
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Также в ГАИ уточнили, что водитель микроавтобуса прошел процедуру освидетельствования на состояние опьянения. По итогам освидетельствования водитель был признан трезвым.
Ранее региональная прокуратура сообщила о том, что были госпитализированы водитель и 13 пассажиров, позже надзорный орган уточнил, что госпитализированных двое.
По предварительной информации прокуратуры, в воскресенье в 14.25 мск на автодороге Апатиты - Кировск 61-летний водитель маршрутного автобуса, следуя из Кировска в Апатиты (рейсовый маршрут 102), из-за внезапного ухудшения самочувствия не справился с управлением и допустил съезд микроавтобуса в кювет с последующим опрокидыванием на бок.
Ранее в региональном управлении по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности сообщили, что микроавтобус "Газель" с пассажирами опрокинулся в кювет в Кировске Мурманской области, два человека пострадали.
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