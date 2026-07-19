В Мурманской области три человека госпитализированы после ДТП с маршруткой

Краткий пересказ от РИА ИИ В Кировске Мурманской области произошло ДТП с маршруткой, в результате которого три человека, включая восьмилетнюю девочку, были госпитализированы.

Шесть человек получили амбулаторную медицинскую помощь, еще пяти пассажирам оказана разовая медицинская помощь.

Водитель микроавтобуса был признан трезвым по итогам освидетельствования.

МУРМАНСК, 19 июл – РИА Новости. Три человека, в том числе восьмилетний ребенок, госпитализированы после ДТП с маршруткой в Кировске Мурманской области, шесть человек обслужены амбулаторно, Три человека, в том числе восьмилетний ребенок, госпитализированы после ДТП с маршруткой в Кировске Мурманской области, шесть человек обслужены амбулаторно, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

"В результате дорожно‑транспортного происшествия три человека госпитализированы, шесть человек получили медицинскую помощь амбулаторно, пяти пассажирам оказана разовая медицинская помощь (не относятся к категории раненых). Среди пострадавших — ребенок восьми лет", - говорится в сообщении.

Также в ГАИ уточнили, что водитель микроавтобуса прошел процедуру освидетельствования на состояние опьянения. По итогам освидетельствования водитель был признан трезвым.

Ранее региональная прокуратура сообщила о том, что были госпитализированы водитель и 13 пассажиров, позже надзорный орган уточнил, что госпитализированных двое.

По предварительной информации прокуратуры, в воскресенье в 14.25 мск на автодороге Апатиты - Кировск 61-летний водитель маршрутного автобуса, следуя из Кировска в Апатиты (рейсовый маршрут 102), из-за внезапного ухудшения самочувствия не справился с управлением и допустил съезд микроавтобуса в кювет с последующим опрокидыванием на бок.