В Мурманской области маршрутка вылетела в кювет, есть пострадавшие

МУРМАНСК, 19 июл – РИА Новости. Микроавтобус "Газель" с пассажирами опрокинулся в кювет в Кировске Мурманской области, два человека пострадали, сообщили в региональном управлении по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.