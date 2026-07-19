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В Мурманской области маршрутка вылетела в кювет, есть пострадавшие - РИА Новости, 19.07.2026
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17:11 19.07.2026 (обновлено: 17:16 19.07.2026)
В Мурманской области маршрутка вылетела в кювет, есть пострадавшие

В мурманском Кировске два пассажира пострадали при опрокидывании маршрутки

© Фото : ГУ МЧС России по Мурманской областиМикроавтобус "Газель" с пассажирами опрокинулся в кювет в Кировске Мурманской области
Микроавтобус Газель с пассажирами опрокинулся в кювет в Кировске Мурманской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Мурманской области
Микроавтобус "Газель" с пассажирами опрокинулся в кювет в Кировске Мурманской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кировске в Мурманской области микроавтобус "Газель" с пассажирами опрокинулся в кювет.
  • Два человека пострадали и были госпитализированы.
МУРМАНСК, 19 июл – РИА Новости. Микроавтобус "Газель" с пассажирами опрокинулся в кювет в Кировске Мурманской области, два человека пострадали, сообщили в региональном управлении по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
ДТП произошло днем в воскресенье в районе дома №19 на улице Солнечная, напротив АЗС в Кировске.
© Фото : ГУ МЧС России по Мурманской областиМикроавтобус "Газель" с пассажирами опрокинулся в кювет в Кировске Мурманской области
Микроавтобус Газель с пассажирами опрокинулся в кювет в Кировске Мурманской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Мурманской области
Микроавтобус "Газель" с пассажирами опрокинулся в кювет в Кировске Мурманской области
"Произошел съезд с дорожного полотна в кювет пассажирского микроавтобуса "Газель" маршрута 102… В результате ДТП два человека пострадали, госпитализированы", - говорится в сообщении.
Сотрудники региональной Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего.
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