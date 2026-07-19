В Мурманской области маршрутка вылетела в кювет, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кировске в Мурманской области микроавтобус "Газель" с пассажирами опрокинулся в кювет.
- Два человека пострадали и были госпитализированы.
МУРМАНСК, 19 июл – РИА Новости. Микроавтобус "Газель" с пассажирами опрокинулся в кювет в Кировске Мурманской области, два человека пострадали, сообщили в региональном управлении по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
ДТП произошло днем в воскресенье в районе дома №19 на улице Солнечная, напротив АЗС в Кировске.
© Фото : ГУ МЧС России по Мурманской областиМикроавтобус "Газель" с пассажирами опрокинулся в кювет в Кировске Мурманской области
Микроавтобус "Газель" с пассажирами опрокинулся в кювет в Кировске Мурманской области
"Произошел съезд с дорожного полотна в кювет пассажирского микроавтобуса "Газель" маршрута 102… В результате ДТП два человека пострадали, госпитализированы", - говорится в сообщении.
Сотрудники региональной Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего.
В Красноярском крае автобус с детьми вылетел в кювет
18 июля, 17:26