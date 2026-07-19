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В Оренбургской области столкнулись две иномарки, один человек погиб - РИА Новости, 19.07.2026
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13:48 19.07.2026 (обновлено: 21:04 19.07.2026)
В Оренбургской области столкнулись две иномарки, один человек погиб

В Оренбуржье в ДТП с двумя иномарками один человек погиб и шестеро пострадали

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На трассе «Казань — Оренбург — Акбулак — Казахстан» произошло ДТП с участием автомобилей Suzuki и Hyundai.
  • Один человек погиб, шестеро пострадали и были госпитализированы.
ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Один человек погиб, шестеро пострадали и были госпитализированы после ДТП с участием двух иномарок в Оренбуржье, сообщает региональное управление МВД.
«
"На трассе "Казань-Оренбург-Акбулак-Казахстан" произошло столкновение двух автомобилей Suzuki и Hyundai. Один человек погиб, шестеро госпитализированы", - говорится в сообщении.
Сотрудники ведомства установили, что автоавария произошла, когда Suzuki при совершении обгона с выездом на встречную полосу столкнулся с Hyundai.
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