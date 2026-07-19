В Архангельской области пьяный водитель наехал на палатку с девушкой

МУРМАНСК, 19 июл – РИА Новости. Нетрезвый водитель Belgee при попытке развернуться наехал на палатку на пляже острова Гривы в Архангельской области, где находилась 18-летняя девушка, ее госпитализировали, водителя задержали, сообщили в региональном УМВД.