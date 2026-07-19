Рейтинг@Mail.ru
В Архангельской области пьяный водитель наехал на палатку с девушкой - РИА Новости, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:16 19.07.2026 (обновлено: 13:20 19.07.2026)
В Архангельской области пьяный водитель наехал на палатку с девушкой

В Архангельской области пьяный водитель наехал на палатку с девушкой на пляже

© Фото : УМВД России по Архангельской областиАвтомобиль, наехавший на палатку с девушкой в Архангельской области
Автомобиль, наехавший на палатку с девушкой в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : УМВД России по Архангельской области
Автомобиль, наехавший на палатку с девушкой в Архангельской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь на субботу на острове Гривы в Архангельской области нетрезвый водитель автомобиля Belgee наехал на палатку на пляже.
  • В палатке находилась 18-летняя девушка, ее госпитализировали с различными травмами.
МУРМАНСК, 19 июл – РИА Новости. Нетрезвый водитель Belgee при попытке развернуться наехал на палатку на пляже острова Гривы в Архангельской области, где находилась 18-летняя девушка, ее госпитализировали, водителя задержали, сообщили в региональном УМВД.
ДТП произошло в ночь на субботу в районе пляжа на острове Гривы. "По предварительной информации, около 01.15 (совпадает с мск - ред.) водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем Belgee, при попытке совершить разворот допустил наезд на палатку, в которой находилась 18-летняя жительница города Архангельска", - говорится в сообщении.
Девушку с различными травмами отправили в больницу Новодвинска. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Предполагаемый виновник аварии привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Автомобиль нарушителя изъят и помещен на специализированную стоянку, добавили в полиции.
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
На юго-западе Москвы автомобиль въехал в здание ресторана
10 мая, 21:30
 
ПроисшествияАрхангельская областьНоводвинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала