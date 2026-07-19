В Архангельской области пьяный водитель наехал на палатку с девушкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ночь на субботу на острове Гривы в Архангельской области нетрезвый водитель автомобиля Belgee наехал на палатку на пляже.
- В палатке находилась 18-летняя девушка, ее госпитализировали с различными травмами.
МУРМАНСК, 19 июл – РИА Новости. Нетрезвый водитель Belgee при попытке развернуться наехал на палатку на пляже острова Гривы в Архангельской области, где находилась 18-летняя девушка, ее госпитализировали, водителя задержали, сообщили в региональном УМВД.
ДТП произошло в ночь на субботу в районе пляжа на острове Гривы. "По предварительной информации, около 01.15 (совпадает с мск - ред.) водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем Belgee, при попытке совершить разворот допустил наезд на палатку, в которой находилась 18-летняя жительница города Архангельска", - говорится в сообщении.
Девушку с различными травмами отправили в больницу Новодвинска. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Предполагаемый виновник аварии привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Автомобиль нарушителя изъят и помещен на специализированную стоянку, добавили в полиции.