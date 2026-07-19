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Три человека погибли в ДТП на трассе в Ростовской области - РИА Новости, 19.07.2026
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10:35 19.07.2026 (обновлено: 10:59 19.07.2026)
Три человека погибли в ДТП на трассе в Ростовской области

В Ростовской области 3 человека погибли и 3 пострадали в ДТП на трассе

© Фото : Госавтоинспекция Ростовской областиПоследствия ДТП на трассе в Неклиновском районе Ростовской области
Последствия ДТП на трассе в Неклиновском районе Ростовской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : Госавтоинспекция Ростовской области
Последствия ДТП на трассе в Неклиновском районе Ростовской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 102-м километре автодороги «Новороссия» в Неклиновском районе Ростовской области произошло столкновение двух автомобилей: Toyota Land Cruiser Prado и Lada Priora.
  • В результате ДТП три человека погибли и трое пострадали.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл - РИА Новости. Три человека погибли и трое пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Неклиновском районе Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария произошла в ночь на воскресенье на 102-м километре автодороги "Новороссия".
По предварительным данным, водитель Toyota Land Cruiser Prado не выбрал безопасную скорость движения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Priora. Оба автомобиля съехали в кювет.
«
"В результате ДТП водитель Lada 1980 года рождения и пассажир Toyota 1997 года рождения погибли на месте ДТП. Водитель и три пассажира автомобиля Toyota... получили телесные повреждения, пассажир 1975 года рождения скончался в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи.
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ПроисшествияНеклиновский районРостовская областьРоссия
 
 
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