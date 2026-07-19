Три человека погибли в ДТП на трассе в Ростовской области

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"В результате ДТП водитель Lada 1980 года рождения и пассажир Toyota 1997 года рождения погибли на месте ДТП. Водитель и три пассажира автомобиля Toyota... получили телесные повреждения, пассажир 1975 года рождения скончался в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.