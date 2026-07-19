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В Белгородской области пять человек пострадали при детонации дрона ВСУ - РИА Новости, 19.07.2026
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22:23 19.07.2026 (обновлено: 22:43 19.07.2026)
В Белгородской области пять человек пострадали при детонации дрона ВСУ

В Белгородской области пять человек пострадали при детонации беспилотника ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Разумное Белгородской области при детонации вражеского беспилотника пострадали пять человек, в том числе трое детей.
  • Дети с осколочными ранениями и акубаротравмами находятся под круглосуточным наблюдением врачей в детской областной клинической больнице.
  • В результате атаки повреждены остекление, фасады двух многоквартирных домов и девять автомобилей.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Пять человек, в том числе трое детей, пострадали при взрыве вражеского беспилотника в поселке Разумное Белгородской области, сообщает оперштаб региона.
"Девятилетняя девочка получила осколочное ранение спины, 11-летний мальчик — осколочное ранение плеча. Трехлетний ребенок, предварительно, получил акубаротравму", — говорится в сообщении.
Их доставили в детскую областную клиническую больницу.
При взрыве также пострадали две женщины, по предварительным данным, у них акубаротравмы. Их транспортируют в больницу Белгорода.
На месте атаки повреждены остекление, фасады двух многоквартирных домов и девять автомобилей.
Информация о других последствиях уточняется.
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