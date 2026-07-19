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Долина призналась публике в любви - РИА Новости, 19.07.2026
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Шоубиз
 
21:48 19.07.2026
Долина призналась публике в любви

Лариса Долина неожиданно призналась публике в любви

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Лариса Долина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народная артистка России Лариса Долина выступила на VK Fest, который проходит на территории ВДНХ.
  • Долина исполнила свой хит "Погода в доме" и заявила со сцены: "Люблю вас, люди!".
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина призналась публике в любви на VK Fest в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Долина исполнила на VK Fest, который проходит на территории ВДНХ в воскресенье, свой хит "Погода в доме". После того, как прозвучали финальные аккорды, певица сделала со сцены неожиданное заявление.
"Люблю вас, люди!" - сказала она.
В прошлом году VK Fest посетили более 205 тысяч человек в пяти городах, фестиваль был занесен в Книгу рекордов России по количеству выступающих артистов – 295 исполнителей и музыкальных коллективов.
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