МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина призналась публике в любви на VK Fest в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Долина исполнила на VK Fest, который проходит на территории ВДНХ в воскресенье, свой хит "Погода в доме". После того, как прозвучали финальные аккорды, певица сделала со сцены неожиданное заявление.