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Перед Молдавией стоит вызов — сохраниться как государство, заявил Додон - РИА Новости, 19.07.2026
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23:13 19.07.2026 (обновлено: 23:40 19.07.2026)
Перед Молдавией стоит вызов — сохраниться как государство, заявил Додон

Экс-президент Додон: перед Молдавией стоит вызов — сохраниться как государство

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Игорь Додон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Игорь Додон заявил, что перед Молдавией стоит вызов — сохраниться как государство.
  • Додон упомянул о своей встрече с Александром Лукашенко и о его словах о важности сохранения государственности Молдавии.
  • Додон подчеркнул, что молдаванам необходимо сохранить государственность и вернуть во власть людей, соответствующих национальным интересам страны.
МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, председатель оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что перед страной стоит вызов - сохраниться как государство.
"Сейчас у нас основной вызов, у Молдовы - будет Молдова как государство или нет", - сказал Додон белорусскому телеканалу СТВ.
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Он упомянул о своей последней встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко. "Я очень ценю его слова… "Молдаване, берегите свою государственность, у вас есть страна", - сказал Додон.
"Какое объединение с Румынией, какая ликвидация государственности? Когда у нас президент страны, премьер, спикер говорят, что нужно ликвидировать государство, конечно, это неприемлемо. Это трагедия для нашей страны", - подчеркнул он.
Додон добавил, что молдаванам нужно сохранить государственность и вернуть во власть людей, которые будут соответствовать национальным интересам страны.
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