Краткий пересказ от РИА ИИ Игорь Додон заявил, что перед Молдавией стоит вызов — сохраниться как государство.

Додон упомянул о своей встрече с Александром Лукашенко и о его словах о важности сохранения государственности Молдавии.

Додон подчеркнул, что молдаванам необходимо сохранить государственность и вернуть во власть людей, соответствующих национальным интересам страны.

МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, председатель оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что перед страной стоит вызов - сохраниться как государство.

"Сейчас у нас основной вызов, у Молдовы - будет Молдова как государство или нет", - сказал Додон белорусскому телеканалу СТВ

Он упомянул о своей последней встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко. "Я очень ценю его слова… "Молдаване, берегите свою государственность, у вас есть страна", - сказал Додон.

"Какое объединение с Румынией, какая ликвидация государственности? Когда у нас президент страны, премьер, спикер говорят, что нужно ликвидировать государство, конечно, это неприемлемо. Это трагедия для нашей страны", - подчеркнул он.