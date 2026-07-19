В ДНР четыре человека пострадали при атаках ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Четыре мирных жителя ДНР пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ.
- Среди пострадавших — девушка 2008 года рождения.
- Также повреждены жилой дом, семь объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, шесть грузовых и семь легковых автомобилей.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Четыре мирных жителя ДНР, в том числе девушка 2008 года рождения, пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин.
По его словам, в Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1953 годов рождения, в Юнокоммунаровске городского округа Енакиево пострадала женщина 1984 года рождения, а в городе Кировское Шахтерского муниципального округа при атаке беспилотника на легковой автомобиль ранения получила девушка 2008 года рождения.
Пушилин добавил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Кроме того, повреждены жилой дом, семь объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, шесть грузовых и семь легковых автомобилей.
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