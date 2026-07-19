В ДНР четыре человека пострадали при атаках ВСУ

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Четыре мирных жителя ДНР, в том числе девушка 2008 года рождения, пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин.

Пушилин добавил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Кроме того, повреждены жилой дом, семь объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, шесть грузовых и семь легковых автомобилей.