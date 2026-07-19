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В ДНР четыре человека пострадали при атаках ВСУ - РИА Новости, 19.07.2026
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В ДНР четыре человека пострадали при атаках ВСУ

В ДНР четыре человека пострадали при атаках ударных беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четыре мирных жителя ДНР пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ.
  • Среди пострадавших — девушка 2008 года рождения.
  • Также повреждены жилой дом, семь объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, шесть грузовых и семь легковых автомобилей.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Четыре мирных жителя ДНР, в том числе девушка 2008 года рождения, пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Четыре мирных жителя республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".
По его словам, в Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1953 годов рождения, в Юнокоммунаровске городского округа Енакиево пострадала женщина 1984 года рождения, а в городе Кировское Шахтерского муниципального округа при атаке беспилотника на легковой автомобиль ранения получила девушка 2008 года рождения.
Пушилин добавил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Кроме того, повреждены жилой дом, семь объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, шесть грузовых и семь легковых автомобилей.
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