В ДНР сорвали 117 атак украинских БПЛА за неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДНР за прошедшую неделю сорвали 117 террористических атак украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.
- Среди сбитых БПЛА были дрон «Баба-Яга» в Макеевке и ударный беспилотник с осколочно-фугасным зарядом массой 20 килограммов в Донецке.
ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. В ДНР сорвали 117 террористических атак украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
«
"Системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращены 117 террористических атак со стороны противника", – говорится в сообщении.