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В ДНР сорвали 117 атак украинских БПЛА за неделю - РИА Новости, 19.07.2026
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14:32 19.07.2026
В ДНР сорвали 117 атак украинских БПЛА за неделю

ФСБ: в ДНР сорвали 117 террористических атак украинских БПЛА за неделю

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДНР за прошедшую неделю сорвали 117 террористических атак украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.
  • Среди сбитых БПЛА были дрон «Баба-Яга» в Макеевке и ударный беспилотник с осколочно-фугасным зарядом массой 20 килограммов в Донецке.
ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. В ДНР сорвали 117 террористических атак украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
«
"Системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращены 117 террористических атак со стороны противника", – говорится в сообщении.
В частности, среди сбитых БПЛА были уничтоженный в Макеевке дрон "Баба-Яга" и ударный беспилотник, который нес осколочно-фугасный заряд массой 20 килограммов, в Донецке, отметили в ведомстве.
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