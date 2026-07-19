ВСУ за сутки потеряли более 75 военных в зоне действий "Днепра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Веселянка, Лежино, Юрковка и Орехов Запорожской области.
- Противник потерял более 75 военных, 24 автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Богдана".
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 75 военных, 24 авто и самоходную артиллерийскую установку "Богдана" в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
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"Уничтожено более 75 военнослужащих, 24 автомобиля, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Богдана" и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Веселянка, Лежино, Юрковка и Орехов Запорожской области.
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