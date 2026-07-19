Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кирилл Дмитриев заявил, что санкции против России и бесконтрольная миграция приводят к экономическому коллапсу ЕС.
- Он отметил, что санкции ЕС непопулярны в Европе, поскольку они не работают и обходятся странам ЕС в сумму более 3 миллиардов евро.
- В РФ заявляли, что страна справится с санкционным давлением, а Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Санкции против России и бесконтрольная миграция приводят к самоубийственному экономическому коллапсу ЕС, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Едва удивляет, что санкции ЕС непопулярны в Европе - они не работают и обходятся странам ЕС в сумму более 3 триллионов евро. Самоубийственный экономический коллапс ЕС продиктован санкциями против России и бесконтрольной иммиграцией", - говорится в сообщении Дмитриева в соцсети X.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.