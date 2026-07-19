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Дмитриев заявил о самоубийственном экономическом коллапсе ЕС - РИА Новости, 19.07.2026
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20:48 19.07.2026 (обновлено: 23:14 19.07.2026)
Дмитриев заявил о самоубийственном экономическом коллапсе ЕС

Дмитриев: санкции против России привели к экономическому коллапсу ЕС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Дмитриев заявил, что санкции против России и бесконтрольная миграция приводят к экономическому коллапсу ЕС.
  • Он отметил, что санкции ЕС непопулярны в Европе, поскольку они не работают и обходятся странам ЕС в сумму более 3 миллиардов евро.
  • В РФ заявляли, что страна справится с санкционным давлением, а Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Санкции против России и бесконтрольная миграция приводят к самоубийственному экономическому коллапсу ЕС, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Так Дмитриев прокомментировал статью газеты Financial Times по поводу того, что страны Евросоюза все менее охотно поддерживают введение санкций в отношении России на фоне возможных последствий для их бизнеса.
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"Едва удивляет, что санкции ЕС непопулярны в Европе - они не работают и обходятся странам ЕС в сумму более 3 триллионов евро. Самоубийственный экономический коллапс ЕС продиктован санкциями против России и бесконтрольной иммиграцией", - говорится в сообщении Дмитриева в соцсети X.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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