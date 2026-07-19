Диесен добавил, что, если бы европейские лидеры хотели мира, они бы обсуждали политическое урегулирование, а не бойкотировали дипломатию.



Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать "до последнего украинца".