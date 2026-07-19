Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Гленн Диесен заявил, что ЕС воспользуется перемирием для наращивания военной силы Украины.
- По его мнению, если бы европейские лидеры хотели мира, они бы обсуждали политическое урегулирование, а не бойкотировали дипломатию.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. ЕС воспользуется перемирием для наращивания военной силы Украины, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.
"Прекращение огня — это еще не мир. Европейские лидеры будут использовать любое прекращение огня, чтобы накачать Украину оружием дальнего действия", — говорится в публикации.
"Прекращение огня — это еще не мир. Европейские лидеры будут использовать любое прекращение огня, чтобы накачать Украину оружием дальнего действия", — говорится в публикации.
Диесен добавил, что, если бы европейские лидеры хотели мира, они бы обсуждали политическое урегулирование, а не бойкотировали дипломатию.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать "до последнего украинца".
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать "до последнего украинца".