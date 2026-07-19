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На Западе сделали неожиданное заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 19.07.2026
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16:01 19.07.2026 (обновлено: 21:22 19.07.2026)
На Западе сделали неожиданное заявление об окончании конфликта на Украине

Диесен: ЕС будет использовать прекращение огня для накачивания Украины оружием

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Гленн Диесен заявил, что ЕС воспользуется перемирием для наращивания военной силы Украины.
  • По его мнению, если бы европейские лидеры хотели мира, они бы обсуждали политическое урегулирование, а не бойкотировали дипломатию.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. ЕС воспользуется перемирием для наращивания военной силы Украины, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.

"Прекращение огня — это еще не мир. Европейские лидеры будут использовать любое прекращение огня, чтобы накачать Украину оружием дальнего действия", — говорится в публикации.
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Диесен добавил, что, если бы европейские лидеры хотели мира, они бы обсуждали политическое урегулирование, а не бойкотировали дипломатию.

Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать "до последнего украинца".
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