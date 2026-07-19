На Западе сделали внезапное заявление после сегодняшнего удара по Киеву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сегодняшний массированный удар российских военных по Киеву стал ответом на атаку на гражданские объекты в Подмосковье, которую ВСУ предприняли накануне, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
- По его словам, целями были объекты логистики и промышленные объекты.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Сегодняшний массированный удар российских военных по Киеву стал ответом на атаку на гражданские объекты в Подмосковье, которую ВСУ предприняли накануне, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.
"Россия нанесла очень мощный удар по Киеву, по сообщениям, выпустив около 40-50 ракет. Это был очень быстрый ответ на вчерашнюю атаку", — говорится в публикации.
"Россия нанесла очень мощный удар по Киеву, по сообщениям, выпустив около 40-50 ракет. Это был очень быстрый ответ на вчерашнюю атаку", — говорится в публикации.
По его словам, целями были объекты логистики и промышленные объекты.
Минобороны сообщило, что российская армия нанесла мощные удары по военным целям в Киеве. Как пишет издание "Страна.ua", это была крупнейшая атака на город с применением баллистических ракет с начала СВО. Российские военные при нанесении ударов используют высокоточное оружие и беспилотники, преодолевающие воздушную оборону противника, и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Минобороны сообщило, что российская армия нанесла мощные удары по военным целям в Киеве. Как пишет издание "Страна.ua", это была крупнейшая атака на город с применением баллистических ракет с начала СВО. Российские военные при нанесении ударов используют высокоточное оружие и беспилотники, преодолевающие воздушную оборону противника, и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
В ночь на субботу БПЛА ВСУ нанесли удары по складам Wildberries в городах Электросталь Московской области и Котовск Тамбовской области, погибли восемь человек, десятки пострадали.