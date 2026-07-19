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На Западе сделали внезапное заявление после сегодняшнего удара по Киеву - РИА Новости, 19.07.2026
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На Западе сделали внезапное заявление после сегодняшнего удара по Киеву

Диесен: сегодняшний удар по Киеву стал ответом на вчерашнюю атаку на Подмосковье

© REUTERS / Gleb GaranichМомент удара по военным целям в Киеве, Украина
Момент удара по военным целям в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Момент удара по военным целям в Киеве, Украина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сегодняшний массированный удар российских военных по Киеву стал ответом на атаку на гражданские объекты в Подмосковье, которую ВСУ предприняли накануне, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
  • По его словам, целями были объекты логистики и промышленные объекты.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Сегодняшний массированный удар российских военных по Киеву стал ответом на атаку на гражданские объекты в Подмосковье, которую ВСУ предприняли накануне, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.

"Россия нанесла очень мощный удар по Киеву, по сообщениям, выпустив около 40-50 ракет. Это был очень быстрый ответ на вчерашнюю атаку", — говорится в публикации.
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По его словам, целями были объекты логистики и промышленные объекты.

Минобороны сообщило, что российская армия нанесла мощные удары по военным целям в Киеве. Как пишет издание "Страна.ua", это была крупнейшая атака на город с применением баллистических ракет с начала СВО. Российские военные при нанесении ударов используют высокоточное оружие и беспилотники, преодолевающие воздушную оборону противника, и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
В ночь на субботу БПЛА ВСУ нанесли удары по складам Wildberries в городах Электросталь Московской области и Котовск Тамбовской области, погибли восемь человек, десятки пострадали.
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