В Роскачестве объяснили, как не ошибиться при выборе черешни

"Насыщенный цвет черешни визуально маскирует мелкие помятости и вмятины. Такие повреждения ускоряют порчу ягоды, и риск купить нележкий товар возрастает", — пояснила она.

Главный показатель свежести — зеленая упругая плодоножка. Сухой или темный хвостик говорит о переспелости или длительном хранении. Сама ягода должна быть плотной, глянцевой, без трещин и подтеков. Матовая поверхность — признак давнего сбора.

Светлые сорта могут быть сладкими, но если ягода по сорту должна быть темной, а выглядит бледной — она недозрелая и будет кислой. При покупке важно проверять дно упаковки на наличие подтеков и раздавленных ягод, заключила Завьялова.