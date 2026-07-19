Рейтинг@Mail.ru
В Роскачестве объяснили, как не ошибиться при выборе черешни - РИА Новости, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 19.07.2026
В Роскачестве объяснили, как не ошибиться при выборе черешни

Роскачество: черешня должна быть плотной, глянцевой, без трещин и подтеков

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЧерешня
Черешня - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Черешня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Темные ягоды черешни могут скрывать дефекты, так как насыщенный цвет маскирует мелкие помятости и вмятины.
  • Главный показатель свежести черешни — зеленая упругая плодоножка, а сама ягода должна быть плотной, глянцевой, без трещин и подтеков.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. При выборе черешни не стоит доверять только цвету — темные ягоды часто скрывают дефекты. О том, на что обратить внимание, агентству "Прайм" рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова.
"Насыщенный цвет черешни визуально маскирует мелкие помятости и вмятины. Такие повреждения ускоряют порчу ягоды, и риск купить нележкий товар возрастает", — пояснила она.
Черешня на прилавке - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Врач рассказала, кому нельзя есть черешню
15 июля, 08:26
Главный показатель свежести — зеленая упругая плодоножка. Сухой или темный хвостик говорит о переспелости или длительном хранении. Сама ягода должна быть плотной, глянцевой, без трещин и подтеков. Матовая поверхность — признак давнего сбора.
Светлые сорта могут быть сладкими, но если ягода по сорту должна быть темной, а выглядит бледной — она недозрелая и будет кислой. При покупке важно проверять дно упаковки на наличие подтеков и раздавленных ягод, заключила Завьялова.
Овощи - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать овощи и фрукты летом
5 июля, 00:47
 
ОбществоРоскачествоНаталья ЗавьяловаПитаниеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала