В Череповце открыли памятник Сталину и Бардину

"Композиция объединяет две исторические фигуры — Ивана Павловича Бардина, реализовавшего масштабный индустриальный проект, и верховного главнокомандующего страны того периода – Иосифа Виссарионовича Сталина. Их деятельность неразрывно связана с созданием Череповецкого металлургического комбината", - сообщил губернатор.

"Мы воспринимаем историю России как единое, неразрывное целое. Были разные страницы, разные эпохи. Но именно в этом заключается сила нашей страны — помнить, уважать и беречь все историческое наследие, извлекая из него уроки и сохраняя память о людях, которые создавали могущество нашего Отечества", - добавил Филимонов.