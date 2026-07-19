Рейтинг@Mail.ru
В Череповце открыли памятник Сталину и Бардину - РИА Новости, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 19.07.2026
В Череповце открыли памятник Сталину и Бардину

Филимонов: в Череповце открыли памятник Сталину и Бардину

© Фото : пресс-служба губернатора Вологодской областиПамятник металлургу Ивану Бардину и Иосифу Сталину в Череповце
Памятник металлургу Ивану Бардину и Иосифу Сталину в Череповце - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Вологодской области
Памятник металлургу Ивану Бардину и Иосифу Сталину в Череповце
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Череповце открыли памятник металлургу Ивану Бардину и советскому лидеру Иосифу Сталину.
  • Идея установки памятника появилась у совета ветеранов Череповца.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Памятник металлургу, академику АН СССР Ивану Бардину и советскому лидеру Иосифу Сталину открыли в Череповце в воскресенье, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
"В День металлурга вместе с горожанами, общественниками и представителями разных политических партий открыли в Череповце памятник И.В.Сталину и И.П.Бардину", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Боевая подготовка солдат из КНДР в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
В Курске установят памятник военным из КНДР
Вчера, 09:34
Филимонов отметил, что идея установки памятника появилась у совета ветеранов Череповца.
«
"Композиция объединяет две исторические фигуры — Ивана Павловича Бардина, реализовавшего масштабный индустриальный проект, и верховного главнокомандующего страны того периода – Иосифа Виссарионовича Сталина. Их деятельность неразрывно связана с созданием Череповецкого металлургического комбината", - сообщил губернатор.
Он назвал открытие такого памятника восстановлением исторической справедливости.
"Мы воспринимаем историю России как единое, неразрывное целое. Были разные страницы, разные эпохи. Но именно в этом заключается сила нашей страны — помнить, уважать и беречь все историческое наследие, извлекая из него уроки и сохраняя память о людях, которые создавали могущество нашего Отечества", - добавил Филимонов.
В декабре 2024 года памятник Сталину был открыт в Вологде рядом с музеем "Вологодская ссылка". В Вологде Сталин провел несколько месяцев в статусе политического ссыльного.
Открытие памятника генерал-майору Михаилу Гудкову в Пантеоне защитников Отечества - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Памятник дважды Герою России открыли в "Пантеоне защитников Отечества"
2 июля, 15:11
 
ЧереповецВологдаГеоргий ФилимоновРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала