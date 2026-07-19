В Череповце открыли памятник Сталину и Бардину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Череповце открыли памятник металлургу Ивану Бардину и советскому лидеру Иосифу Сталину.
- Идея установки памятника появилась у совета ветеранов Череповца.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Памятник металлургу, академику АН СССР Ивану Бардину и советскому лидеру Иосифу Сталину открыли в Череповце в воскресенье, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
"В День металлурга вместе с горожанами, общественниками и представителями разных политических партий открыли в Череповце памятник И.В.Сталину и И.П.Бардину", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
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Филимонов отметил, что идея установки памятника появилась у совета ветеранов Череповца.
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"Композиция объединяет две исторические фигуры — Ивана Павловича Бардина, реализовавшего масштабный индустриальный проект, и верховного главнокомандующего страны того периода – Иосифа Виссарионовича Сталина. Их деятельность неразрывно связана с созданием Череповецкого металлургического комбината", - сообщил губернатор.
Он назвал открытие такого памятника восстановлением исторической справедливости.
"Мы воспринимаем историю России как единое, неразрывное целое. Были разные страницы, разные эпохи. Но именно в этом заключается сила нашей страны — помнить, уважать и беречь все историческое наследие, извлекая из него уроки и сохраняя память о людях, которые создавали могущество нашего Отечества", - добавил Филимонов.
В декабре 2024 года памятник Сталину был открыт в Вологде рядом с музеем "Вологодская ссылка". В Вологде Сталин провел несколько месяцев в статусе политического ссыльного.