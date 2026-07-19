В Белгородской области два человека пострадали при атаках дронов ВСУ

По данным оперштаба, медики оказали пострадавшим помощь на месте, от госпитализации они отказались, в результате атаки повреждена кровля здания.

Кроме того, в Валуйском округе беспилотник ударил по автомобилю на автодороге Уразово - Герасимовка, в поселке Чапаевский Грайворонского округа при взрыве FPV-дрона сгорел грузовой автомобиль, а в селе Сергиевка Краснояружского округа повреждены хозяйственная постройка социального объекта и автомобиль.