В Белгородской области два человека пострадали при атаках дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Федчевка Ивнянского округа беспилотник атаковал объект торговли, в результате чего мужчина и женщина получили акубаротравмы.
- В Валуйском округе, поселке Чапаевский Грайворонского округа и селе Сергиевка Краснояружского округа зафиксированы повреждения и инциденты, связанные с атаками беспилотников.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали в результате атак беспилотников ВСУ в селе Федчевка Белгородской области, поврежден объект торговли, сообщает оперштаб региона.
"В селе Федчевка Ивнянского округа беспилотник атаковал объект торговли. Мужчина и женщина получили акубаротравмы", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
По данным оперштаба, медики оказали пострадавшим помощь на месте, от госпитализации они отказались, в результате атаки повреждена кровля здания.
Кроме того, в Валуйском округе беспилотник ударил по автомобилю на автодороге Уразово - Герасимовка, в поселке Чапаевский Грайворонского округа при взрыве FPV-дрона сгорел грузовой автомобиль, а в селе Сергиевка Краснояружского округа повреждены хозяйственная постройка социального объекта и автомобиль.
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22 июня 2022, 17:18