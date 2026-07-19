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В Белгородской области два человека пострадали при атаках дронов ВСУ - РИА Новости, 19.07.2026
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22:51 19.07.2026
В Белгородской области два человека пострадали при атаках дронов ВСУ

В Белгородской области два человека пострадали при атаках беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Федчевка Ивнянского округа беспилотник атаковал объект торговли, в результате чего мужчина и женщина получили акубаротравмы.
  • В Валуйском округе, поселке Чапаевский Грайворонского округа и селе Сергиевка Краснояружского округа зафиксированы повреждения и инциденты, связанные с атаками беспилотников.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали в результате атак беспилотников ВСУ в селе Федчевка Белгородской области, поврежден объект торговли, сообщает оперштаб региона.
"В селе Федчевка Ивнянского округа беспилотник атаковал объект торговли. Мужчина и женщина получили акубаротравмы", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
По данным оперштаба, медики оказали пострадавшим помощь на месте, от госпитализации они отказались, в результате атаки повреждена кровля здания.
Кроме того, в Валуйском округе беспилотник ударил по автомобилю на автодороге Уразово - Герасимовка, в поселке Чапаевский Грайворонского округа при взрыве FPV-дрона сгорел грузовой автомобиль, а в селе Сергиевка Краснояружского округа повреждены хозяйственная постройка социального объекта и автомобиль.
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