В Иордании США обнаружили неопознанные останки на месте иранской атаки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские военные обнаружили неопознанные останки на месте иранской атаки в Иордании.
- Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщало о гибели двух американских военнослужащих и пропаже без вести еще одного после иранской атаки 17 июля в Иордании.
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Американские военные обнаружили неопознанные останки на месте иранской атаки в Иордании, где ранее пропал без вести военнослужащий США, сообщило Центральное командование ВС страны (CENTCOM).
В CENTCOM ранее сообщали, что после иранской атаки 17 июля в Иордании погибли двое американских военнослужащих, еще один пропал без вести. Кроме того, по данным командования, 18 июля на севере Ирака американский военный погиб при контролируемом подрыве боеприпаса с упавшего иранского беспилотника, еще один получил легкое ранение.