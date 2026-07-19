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В Иордании США обнаружили неопознанные останки на месте иранской атаки - РИА Новости, 19.07.2026
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23:06 19.07.2026
В Иордании США обнаружили неопознанные останки на месте иранской атаки

CENTCOM: на месте иранской атаки в Иордании нашли неопознанные останки

© AP Photo / Jeremias GonzalezАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Jeremias Gonzalez
Американские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские военные обнаружили неопознанные останки на месте иранской атаки в Иордании.
  • Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщало о гибели двух американских военнослужащих и пропаже без вести еще одного после иранской атаки 17 июля в Иордании.
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Американские военные обнаружили неопознанные останки на месте иранской атаки в Иордании, где ранее пропал без вести военнослужащий США, сообщило Центральное командование ВС страны (CENTCOM).
"Сегодня после тщательных поисков военнослужащие США обнаружили на месте неопознанные останки. Продолжается процесс их идентификации", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X.
В CENTCOM ранее сообщали, что после иранской атаки 17 июля в Иордании погибли двое американских военнослужащих, еще один пропал без вести. Кроме того, по данным командования, 18 июля на севере Ирака американский военный погиб при контролируемом подрыве боеприпаса с упавшего иранского беспилотника, еще один получил легкое ранение.
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