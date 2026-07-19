Краткий пересказ от РИА ИИ Бундесвер столкнулся с серьезными трудностями при наборе личного состава для своей бригады в Литве.

Некоторые подразделения бригады по состоянию на июнь были укомплектованы менее чем на 30%, а подразделения связи — на 40%.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что власти ФРГ могут принудительно призвать около тысячи человек для укомплектования бригады в Литве.

БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Бундесвер (ВС ФРГ) столкнулся с серьезными трудностями при наборе личного состава для своей бригады в Литве, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы.

Издание пишет, что в документах для обозначения готовности подразделений бригады используются цвета светофора. Так, оранжевый цвет обозначает недостаточную укомплектованность, красный – укомплектованность на границе допустимого.

"Из десяти подразделений и частей, для которых необходимо набрать личный состав, четыре находились на недостаточном уровне, а три – в пограничной зоне", - говорится в публикации.

В частности, согласно документам, некоторые подразделения бригады по состоянию на июнь были укомплектованы менее чем на 30%. Ряд других частей - менее чем на 50%. В подразделениях связи, которые, по данным издания, крайне необходимы для бригады, также наблюдается негативная динамика: для них личный состав набран лишь на 40%.

В документах сказано, что особую трудность представляет собой набор рядовых и унтер-офицеров со специальным профилем. Согласно бумагам, методы вербовки, которыми пользуется бундесвер, демонстрируют некоторую эффективность, однако потребность в личном составе не удается покрыть при помощи добровольцев.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в начале июля заявил, что власти ФРГ для укомплектования бригады в Литве могут принудительно призвать около тысячи человек. Планируется, что к концу 2027 года в Литве будут расквартированы около пяти тысяч немецких военнослужащих.