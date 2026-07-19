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Бундесвер не смог укомплектовать бригаду для Литвы, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2026
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00:04 19.07.2026
Бундесвер не смог укомплектовать бригаду для Литвы, пишут СМИ

Welt am Sonntag: бундесвер столкнулся с проблемами при наборе в бригаду в Литве

© AP Photo / Henry NichollsСолдаты бундесвера
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Henry Nicholls
Солдаты бундесвера. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бундесвер столкнулся с серьезными трудностями при наборе личного состава для своей бригады в Литве.
  • Некоторые подразделения бригады по состоянию на июнь были укомплектованы менее чем на 30%, а подразделения связи — на 40%.
  • Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что власти ФРГ могут принудительно призвать около тысячи человек для укомплектования бригады в Литве.
БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Бундесвер (ВС ФРГ) столкнулся с серьезными трудностями при наборе личного состава для своей бригады в Литве, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы.
Издание пишет, что в документах для обозначения готовности подразделений бригады используются цвета светофора. Так, оранжевый цвет обозначает недостаточную укомплектованность, красный – укомплектованность на границе допустимого.
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"Из десяти подразделений и частей, для которых необходимо набрать личный состав, четыре находились на недостаточном уровне, а три – в пограничной зоне", - говорится в публикации.
В частности, согласно документам, некоторые подразделения бригады по состоянию на июнь были укомплектованы менее чем на 30%. Ряд других частей - менее чем на 50%. В подразделениях связи, которые, по данным издания, крайне необходимы для бригады, также наблюдается негативная динамика: для них личный состав набран лишь на 40%.
В документах сказано, что особую трудность представляет собой набор рядовых и унтер-офицеров со специальным профилем. Согласно бумагам, методы вербовки, которыми пользуется бундесвер, демонстрируют некоторую эффективность, однако потребность в личном составе не удается покрыть при помощи добровольцев.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус в начале июля заявил, что власти ФРГ для укомплектования бригады в Литве могут принудительно призвать около тысячи человек. Планируется, что к концу 2027 года в Литве будут расквартированы около пяти тысяч немецких военнослужащих.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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