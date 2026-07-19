Британская прокуратура выдвинула новые обвинения против братьев Тейт

Краткий пересказ от РИА ИИ Британская прокуратура выдвинула дополнительные обвинения против братьев Эндрю и Тристана Тейт.

Среди обвинений — торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, нападения, детская и «экстремальная порнография», преступления предположительно совершены в период с июля 2010 по август 2017 года.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Британская прокуратура выдвинула дополнительные обвинения против ранее обвиненных в торговле людьми братьев Эндрю и Тристана Тейт, следует из заявления ведомства.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что братьев Тейт арестовали в Майами по запросу Британии.

"Королевская прокурорская служба решила выдвинуть дополнительные обвинения против братьев Эндрю и Тристана Тейт в связи с еще четырьмя жертвами", - говорится в заявлении.

Среди обвинений, по которым братьям Тейт вменяются очередные преступления, фигурирует торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, нападения, детская и "экстремальная порнография".

Предполагается, что преступления были совершены в период с июля 2010 по август 2017 года.

В британской прокуратуре подтвердили, что братья Тейт были арестованы в субботу в США , и добавили, что запросили их экстрадиции в Британию.