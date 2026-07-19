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Британская прокуратура выдвинула новые обвинения против братьев Тейт - РИА Новости, 19.07.2026
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03:33 19.07.2026 (обновлено: 09:34 19.07.2026)
Британская прокуратура выдвинула новые обвинения против братьев Тейт

Британская прокуратура выдвинула дополнительные обвинения против братьев Тейт

© REUTERS / INQUAM PHOTOS/Eduard VinatoruЭндрю и Тристан Тейт
Эндрю и Тристан Тейт - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© REUTERS / INQUAM PHOTOS/Eduard Vinatoru
Эндрю и Тристан Тейт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британская прокуратура выдвинула дополнительные обвинения против братьев Эндрю и Тристана Тейт.
  • Среди обвинений — торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, нападения, детская и «экстремальная порнография», преступления предположительно совершены в период с июля 2010 по август 2017 года.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Британская прокуратура выдвинула дополнительные обвинения против ранее обвиненных в торговле людьми братьев Эндрю и Тристана Тейт, следует из заявления ведомства.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что братьев Тейт арестовали в Майами по запросу Британии.
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"Королевская прокурорская служба решила выдвинуть дополнительные обвинения против братьев Эндрю и Тристана Тейт в связи с еще четырьмя жертвами", - говорится в заявлении.
Среди обвинений, по которым братьям Тейт вменяются очередные преступления, фигурирует торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, нападения, детская и "экстремальная порнография".
Предполагается, что преступления были совершены в период с июля 2010 по август 2017 года.
В британской прокуратуре подтвердили, что братья Тейт были арестованы в субботу в США, и добавили, что запросили их экстрадиции в Британию.
Ранее обоим уже предъявлялись обвинения в Британии по статьям об изнасиловании, причинении телесного вреда, торговле людьми и организации проституции.
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