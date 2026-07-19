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Флавио Болсонару пообещал обеспечить смартфонами 70 миллионов бразильянок - РИА Новости, 19.07.2026
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07:16 19.07.2026
Флавио Болсонару пообещал обеспечить смартфонами 70 миллионов бразильянок

Флавио Болсонару пообещал обеспечить интернетом 70 миллионов бразильянок

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид на город Сан-Паулу
Вид на город Сан-Паулу - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Предварительный кандидат в президенты Бразилии Флавио Болсонару заявил о планах обеспечить доступом к интернету 70 миллионов женщин в стране.
  • Операторы мобильной связи заинтересованы в помощи правительству по обеспечению женщин доступом через мобильные телефоны.
  • Программа направлена на расширение цифровой доступности и может быть распространена на пожилых людей.
МЕХИКО, 19 июл - РИА Новости. Предварительный кандидат в президенты Бразилии Флавио Болсонару заявил, что в случае победы на выборах намерен обеспечить доступом к интернету 70 миллионов женщин в стране, а также обсуждает возможность предоставления мобильных телефонов тем, кто не может их приобрести.
"Мы уже провели переговоры с операторами мобильной связи, которые полностью заинтересованы в том, чтобы помочь нам, помочь правительству обеспечить этим 70 миллионам женщин доступ через мобильные телефоны. Кроме того, в рамках предвыборной кампании мы обсуждаем возможность предоставления самих мобильных телефонов тем людям, у которых нет возможности их иметь", - заявил Болсонару во время презентации своей программы Brasil por Elas в YouTube-канале.
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По словам политика, доступ к интернету позволит женщинам пользоваться единой цифровой платформой государственных услуг, а также виртуальным помощником с искусственным интеллектом по имени Мария. Через него можно будет голосом или текстом получать информацию, записываться на медицинские обследования, искать детские сады и работу, открывать собственное дело, получать кредиты для предпринимательства и обращаться за помощью.
Болсонару отметил, что программа направлена на расширение цифровой доступности и в перспективе может распространиться также на пожилых людей.
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