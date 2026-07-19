Флавио Болсонару пообещал обеспечить смартфонами 70 миллионов бразильянок

Краткий пересказ от РИА ИИ Предварительный кандидат в президенты Бразилии Флавио Болсонару заявил о планах обеспечить доступом к интернету 70 миллионов женщин в стране.

Операторы мобильной связи заинтересованы в помощи правительству по обеспечению женщин доступом через мобильные телефоны.

Программа направлена на расширение цифровой доступности и может быть распространена на пожилых людей.

МЕХИКО, 19 июл - РИА Новости. Предварительный кандидат в президенты Бразилии Флавио Болсонару заявил, что в случае победы на выборах намерен обеспечить доступом к интернету 70 миллионов женщин в стране, а также обсуждает возможность предоставления мобильных телефонов тем, кто не может их приобрести.

"Мы уже провели переговоры с операторами мобильной связи, которые полностью заинтересованы в том, чтобы помочь нам, помочь правительству обеспечить этим 70 миллионам женщин доступ через мобильные телефоны. Кроме того, в рамках предвыборной кампании мы обсуждаем возможность предоставления самих мобильных телефонов тем людям, у которых нет возможности их иметь", - заявил Болсонару во время презентации своей программы Brasil por Elas в YouTube-канале.

По словам политика, доступ к интернету позволит женщинам пользоваться единой цифровой платформой государственных услуг, а также виртуальным помощником с искусственным интеллектом по имени Мария. Через него можно будет голосом или текстом получать информацию, записываться на медицинские обследования, искать детские сады и работу, открывать собственное дело, получать кредиты для предпринимательства и обращаться за помощью.