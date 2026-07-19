Израильский БПЛА нанес удар у управления общей безопасности на юге Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ Израильский беспилотник атаковал район рядом с центром общей безопасности в городе Набатия на юге Ливана.

Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется.

БЕЙРУТ, 19 июля - РИА Новости. Израильский беспилотник нанес удар вблизи здания Главного управления общей безопасности в городе Набатия на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.

"Израильский беспилотник атаковал район рядом с центром общей безопасности в квартале университетов в Набатии", - сказал собеседник агентства.

Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется.

По данным источника, израильские военные также заминировали и взорвали несколько жилых домов в населенном пункте Кфар-Тибнит в округе Набатия.

В конце июня представители Ливана Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Соглашение среди прочего предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана и, как утверждает израильская сторона, полное разоружение "Хезболлах" в Ливане.