Израильский БПЛА нанес удар у управления общей безопасности на юге Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израильский беспилотник атаковал район рядом с центром общей безопасности в городе Набатия на юге Ливана.
- Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется.
БЕЙРУТ, 19 июля - РИА Новости. Израильский беспилотник нанес удар вблизи здания Главного управления общей безопасности в городе Набатия на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Израильский беспилотник атаковал район рядом с центром общей безопасности в квартале университетов в Набатии", - сказал собеседник агентства.
Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется.
По данным источника, израильские военные также заминировали и взорвали несколько жилых домов в населенном пункте Кфар-Тибнит в округе Набатия.
В конце июня представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Соглашение среди прочего предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана и, как утверждает израильская сторона, полное разоружение "Хезболлах" в Ливане.
Израильские военные с начала конфликта 2 марта регулярно проводят минирование и подрывы домов в ливанских приграничных населенных пунктах. По данным местных муниципалитетов, инфраструктура многих поселений в приграничной зоне разрушена на 70-80%.