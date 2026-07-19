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Израильский БПЛА нанес удар у управления общей безопасности на юге Ливана - РИА Новости, 19.07.2026
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21:12 19.07.2026
Израильский БПЛА нанес удар у управления общей безопасности на юге Ливана

Израильский БПЛА нанес удар у Главного управления общей безопасности в Набатии

© AP Photo / Ariel SchalitБеспилотный летательный аппарат ВВС Израиля
Беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
Беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильский беспилотник атаковал район рядом с центром общей безопасности в городе Набатия на юге Ливана.
  • Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется.
БЕЙРУТ, 19 июля - РИА Новости. Израильский беспилотник нанес удар вблизи здания Главного управления общей безопасности в городе Набатия на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Израильский беспилотник атаковал район рядом с центром общей безопасности в квартале университетов в Набатии", - сказал собеседник агентства.
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Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется.
По данным источника, израильские военные также заминировали и взорвали несколько жилых домов в населенном пункте Кфар-Тибнит в округе Набатия.
В конце июня представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Соглашение среди прочего предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана и, как утверждает израильская сторона, полное разоружение "Хезболлах" в Ливане.
Израильские военные с начала конфликта 2 марта регулярно проводят минирование и подрывы домов в ливанских приграничных населенных пунктах. По данным местных муниципалитетов, инфраструктура многих поселений в приграничной зоне разрушена на 70-80%.
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