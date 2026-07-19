В Белгородской области мирная жительница пострадала при атаке БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгороде из-за детонации беспилотника на территории коммерческого объекта женщина получила осколочные ранения ног.
- В Шебекино поврежден автомобиль и пробита кровля гаража, в Белгородском округе в селе Никольское посечен кузов автомобиля, в селе Чайки FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала из-за атаки БПЛА по Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.
Кроме того, в результате атаки в городе Шебекино поврежден автомобиль и пробита кровля гаража, в Белгородском округе в селе Никольское посечен кузов автомобиля, в селе Чайки FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18