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В Белгородской области мирная жительница пострадала при атаке БПЛА - РИА Новости, 19.07.2026
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19:31 19.07.2026
В Белгородской области мирная жительница пострадала при атаке БПЛА

В Белгородской области женщина пострадала при атаке БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгороде из-за детонации беспилотника на территории коммерческого объекта женщина получила осколочные ранения ног.
  • В Шебекино поврежден автомобиль и пробита кровля гаража, в Белгородском округе в селе Никольское посечен кузов автомобиля, в селе Чайки FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала из-за атаки БПЛА по Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.
Белгороде в результате детонации беспилотника на территории коммерческого объекта у женщины осколочные ранения ног. Бригада скорой транспортирует ее в городскую больницу №2 города Белгорода", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Кроме того, в результате атаки в городе Шебекино поврежден автомобиль и пробита кровля гаража, в Белгородском округе в селе Никольское посечен кузов автомобиля, в селе Чайки FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородШебекино
 
 
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