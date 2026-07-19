Бойцы "Юга" дронами уничтожили бронемашину и группу пехоты ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы FPV-дронов «Южной» группировки войск уничтожили боевую бронированную машину ВСУ на Константиновском направлении.
- Также была поражена группа пехоты ВСУ, которая пыталась передвигаться малыми группами.
ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Операторы FPV-дронов "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину и группу пехоты ВСУ на Константиновском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
По данным ведомства, в ходе воздушной разведки расчеты беспилотников обнаружили боевую бронированную машину, которая использовалась для ротации личного состава украинских подразделений.
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"Координаты цели были переданы операторам ударных FPV-дронов. В результате серии попаданий бронемашина была уничтожена вместе с находившимся в ней личным составом и военным имуществом", - говорится в сообщении Минобороны.
Кроме того, операторы разведывательных беспилотников выявили перемещение пехоты ВСУ, которая пыталась передвигаться малыми группами. После передачи координат расчетам ударных беспилотников группа была поражена FPV-дронами.