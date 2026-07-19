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Бойцы "Юга" дронами уничтожили бронемашину и группу пехоты ВСУ - РИА Новости, 19.07.2026
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Бойцы "Юга" дронами уничтожили бронемашину и группу пехоты ВСУ

На Константиновском направлении уничтожены бронемашина и группа пехоты ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы FPV-дронов «Южной» группировки войск уничтожили боевую бронированную машину ВСУ на Константиновском направлении.
  • Также была поражена группа пехоты ВСУ, которая пыталась передвигаться малыми группами.
ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Операторы FPV-дронов "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину и группу пехоты ВСУ на Константиновском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
По данным ведомства, в ходе воздушной разведки расчеты беспилотников обнаружили боевую бронированную машину, которая использовалась для ротации личного состава украинских подразделений.
«
"Координаты цели были переданы операторам ударных FPV-дронов. В результате серии попаданий бронемашина была уничтожена вместе с находившимся в ней личным составом и военным имуществом", - говорится в сообщении Минобороны.
Кроме того, операторы разведывательных беспилотников выявили перемещение пехоты ВСУ, которая пыталась передвигаться малыми группами. После передачи координат расчетам ударных беспилотников группа была поражена FPV-дронами.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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