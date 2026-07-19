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Бойцы "Центра" уничтожили замаскированный в поле под люком миномет ВСУ - РИА Новости, 19.07.2026
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08:59 19.07.2026
Бойцы "Центра" уничтожили замаскированный в поле под люком миномет ВСУ

Комплекс "Пенициллин" ВС РФ засек замаскированный в поле под люком миномет ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы группировки "Центр" обнаружили и уничтожили замаскированный миномет ВСУ благодаря применению комплекса артиллерийской разведки "Пенициллин".
  • Комплекс позволяет обнаруживать замаскированные артиллерийские орудия и минометы противника, выдавая координаты вероятной цели.
  • За ночь с помощью "Пенициллина" производится около 500–600 засечек, из которых минимум 1–2 позволяют обнаружить вражеские цели.
ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" обнаружили и уничтожили замаскированный в поле под люком вражеский миномет благодаря применению комплекса артиллерийской разведки "Пенициллин", сообщил РИА Новости старший звукометрист взвода разведки Алимурад Мурадханов.
По словам военнослужащего, благодаря применению звукометрического комплекса артиллерийской разведки "Пенициллин" удается обнаруживать замаскированные артиллерийские орудия и минометы противника.
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"Один из самых ярких примеров — это вражеский миномет, который находился на открытом поле. У них (ВСУ — ред.) некий такой люк был, получается, люк открывается, выстреливают. Соответственно, не видно. Они на чистом поле. Никто не подумал бы, что они там находятся. И вот, соответственно, мы обнаружили, передали координаты пункту воздушной разведки. Они провели разведку, и миномет был уничтожен", — рассказал боец.
Также он уточнил, что звукометрический комплекс "Пенициллин" в момент активности вражеской артиллерии выдает на рабочем мониторе координаты вероятной цели, после чего проводится доразведка указанного района, и в случае подтверждения цели наносится огневое поражение.
«
"За ночь у нас происходит около 500-600 засечек. Из них 1-2 (вражеские цели — ред.), как минимум, у нас получается засечь", — добавил он.
Звукометрический комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин" предназначен для обнаружения артиллерийских орудий, минометов и других огневых средств противника по звуку выстрелов. Как сообщает "Ростех", комплекс позволяет засекать цели на расстоянии до 38 километров и определять их координаты за несколько секунд, что делает его эффективным инструментом контрбатарейной борьбы.
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