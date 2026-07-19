Рейтинг@Mail.ru
В Баварии на празднике с 700 гостями пострадали восемь человек - РИА Новости, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:56 19.07.2026
В Баварии на празднике с 700 гостями пострадали восемь человек

В баварской коммуне Эглинг на празднике с 700 гостями пострадали восемь человек

© AP Photo / Michael ProbstНемецкая полиция
Немецкая полиция - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Michael Probst
Немецкая полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На празднике в баварской коммуне Эглинг пострадали восемь человек.
  • Шестнадцатилетний подросток получил серьезные ножевые ранения.
  • Полиция была оповещена о происшествии около 23:45 субботы по местному времени, подозреваемого не удалось задержать сразу.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Восемь человек пострадали на празднестве с 700 гостями в баварской коммуне Эглинг, один из пострадавших был тяжело ранен ножом, передает агентство DPA со ссылкой на местную полицию.
"В Эглинге на празднике с почти 700 гостями пострадали восемь человек. Шестнадцатилетний подросток получил серьезные ножевые ранения", - говорится в сообщении DPA.
Железная дорога в Германии - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
На западе Германии из-за предполагаемой диверсии нарушено движение поездов
11 июля, 15:34
Инцидент произошел на мероприятии для представителей различных служб спасения и волонтерских организаций. По данным правоохранителей, неизвестный сначала внезапно ударил 24-летнего молодого человека по голове, после чего ударил его друга-подростка ножом в предплечье. Впоследствии пострадали и несколько других посетителей мероприятия.
Согласно информации агентства, полиция была оповещена о происшествии около 23.45 субботы по местному времени (00.45 мск воскресенья). Подозреваемого не удалось задержать сразу. Полиция расследует произошедшее.
Сотрудники спецподразделения немецкой полиции - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
В Германии шесть полицейских получили травмы при разгоне массовой драки
Вчера, 15:23
 
В миреБаварияГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала