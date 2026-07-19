В Баварии на празднике с 700 гостями пострадали восемь человек

Краткий пересказ от РИА ИИ На празднике в баварской коммуне Эглинг пострадали восемь человек.

Шестнадцатилетний подросток получил серьезные ножевые ранения.

Полиция была оповещена о происшествии около 23:45 субботы по местному времени, подозреваемого не удалось задержать сразу.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Восемь человек пострадали на празднестве с 700 гостями в баварской коммуне Эглинг, один из пострадавших был тяжело ранен ножом, передает агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

"В Эглинге на празднике с почти 700 гостями пострадали восемь человек. Шестнадцатилетний подросток получил серьезные ножевые ранения", - говорится в сообщении DPA.

Инцидент произошел на мероприятии для представителей различных служб спасения и волонтерских организаций. По данным правоохранителей, неизвестный сначала внезапно ударил 24-летнего молодого человека по голове, после чего ударил его друга-подростка ножом в предплечье. Впоследствии пострадали и несколько других посетителей мероприятия.