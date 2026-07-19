В Курской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Заолешенка Суджанского района Курской области в результате атаки БПЛА пострадал 39-летний мужчина.
- Пострадавшего с множественными слепыми осколочными ранениями будут переводить в Курскую областную больницу.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки БПЛА в селе Заолешенка Суджанского района Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"В результате атаки дрона в селе Заолешенка Суджанского района пострадал 39-летний мужчина. У него множественные слепые осколочные ранения. Ему оказывают первую помощь, будем переводить в Курскую областную больницу", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Глава региона пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.
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