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В Белгородской области два человека пострадали при атаках ВСУ - РИА Новости, 19.07.2026
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17:20 19.07.2026 (обновлено: 17:26 19.07.2026)
В Белгородской области два человека пострадали при атаках ВСУ

В Белгородской области два человека пострадали при атаках БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Санково Грайворонского округа и в селе Грузское Борисовского округа в результате атак FPV-дронов пострадали два человека.
  • В нескольких округах Белгородской области повреждены помещения предприятия, транспортные средства, линии электропередачи и объекты инфраструктуры.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Два человека пострадали в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил оперативный штаб региона.
"В селе Санково Грайворонского округа FPV-дрон ударил по гаражу на территории домовладения. Бойцы "БАРС-Белгород" вывезли и доставили пострадавшего в Борисовскую ЦРБ ... В Борисовском округе в селе Грузское дрон сдетонировал на предприятии. Женщину в тяжелом состоянии ... доставили в Борисовскую ЦРБ", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Кроме того, в результате атаки в Грайворонском округе в селе Дроновка уничтожены три помещения предприятия и два трактора, в Шебекинском округе повреждены грузовые автомобили и перебиты линии электропередачи, а в Ракитянском и Краснояружском округах повреждены объекты инфраструктуры, часть жителей временно остается без электричества.
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