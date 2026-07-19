В Белгородской области два человека пострадали при атаках ВСУ

Кроме того, в результате атаки в Грайворонском округе в селе Дроновка уничтожены три помещения предприятия и два трактора, в Шебекинском округе повреждены грузовые автомобили и перебиты линии электропередачи, а в Ракитянском и Краснояружском округах повреждены объекты инфраструктуры, часть жителей временно остается без электричества.