ВСУ атаковали автобус, магазин и остановку в Курской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ нанесли удар по автобусу, продуктовому магазину и остановке во Льгове в Курской области.
- Два человека пострадали, один из них — 40-летний гражданин Белоруссии.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по автобусу, продуктовому магазину и остановке во Льгове в Курской области, пострадали два человека, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Глава региона также уточнил, что один из пострадавших - 40-летний гражданин Белоруссии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18