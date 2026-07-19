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ВСУ атаковали автобус, магазин и остановку в Курской области - РИА Новости, 19.07.2026
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07:37 19.07.2026 (обновлено: 07:38 19.07.2026)
ВСУ атаковали автобус, магазин и остановку в Курской области

ВСУ атаковали автобус, магазин и остановку во Льгове, пострадали два человека

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ нанесли удар по автобусу, продуктовому магазину и остановке во Льгове в Курской области.
  • Два человека пострадали, один из них — 40-летний гражданин Белоруссии.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по автобусу, продуктовому магазину и остановке во Льгове в Курской области, пострадали два человека, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Во Льгове враг ударил по автобусу, продуктовому магазину и остановке. Пострадал водитель автобуса и мужчина рядом с магазином - им оказывают первую медпомощь", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Глава региона также уточнил, что один из пострадавших - 40-летний гражданин Белоруссии.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛьговКурская областьБелоруссияАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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