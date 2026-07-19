В Ростовской области уничтожили около полутора десятков БПЛА и ракет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минувшей ночью в Ростовской области уничтожено около полутора десятков БПЛА и ракет.
- Воздушной атаке подверглись города Гуково и Каменск-Шахтинский, а также Тарасовский, Аксайский, Красносулинский, Кашарский и Каменский районы.
- В Красносулинском и Тарасовском районах из-за падения обломков БПЛА произошли возгорания, которые были полностью ликвидированы, пострадавших нет.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Минувшей ночью уничтожено около полутора десятков БПЛА и ракеты в пяти районах Ростовской области, а также в городах Гуково и Каменск-Шахтинский, произошло возгорание, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около полутора десятков БПЛА и ракеты уничтожены в городах Гуково и Каменск-Шахтинский, а также в пяти районах области. Воздушной атаке подверглись: Тарасовский, Аксайский, Красносулинский, Кашарский, Каменский районы", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что не обошлось без последствий на земле. В Красносулинском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание озимой пшеницы в поле, пострадавших нет, возгорание полностью ликвидировано.
"В Тарасовском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано", - добавил Слюсарь.
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