Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото

Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны

В Ростовской области уничтожили около полутора десятков БПЛА и ракет

Краткий пересказ от РИА ИИ Минувшей ночью в Ростовской области уничтожено около полутора десятков БПЛА и ракет.

Воздушной атаке подверглись города Гуково и Каменск-Шахтинский, а также Тарасовский, Аксайский, Красносулинский, Кашарский и Каменский районы.

В Красносулинском и Тарасовском районах из-за падения обломков БПЛА произошли возгорания, которые были полностью ликвидированы, пострадавших нет.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Минувшей ночью уничтожено около полутора десятков БПЛА и ракеты в пяти районах Ростовской области, а также в городах Гуково и Каменск-Шахтинский, произошло возгорание, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около полутора десятков БПЛА и ракеты уничтожены в городах Гуково и Каменск-Шахтинский, а также в пяти районах области. Воздушной атаке подверглись: Тарасовский, Аксайский, Красносулинский, Кашарский, Каменский районы", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс"

Он уточнил, что не обошлось без последствий на земле. В Красносулинском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание озимой пшеницы в поле, пострадавших нет, возгорание полностью ликвидировано.