В промзоне на Ставрополье из-за атаки украинских БПЛА вспыхнули пожары

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Два очага возгорания возникли в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа в Ставропольском крае из-за атаки украинских БПЛА, пострадавших и погибших нет, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.