В промзоне на Ставрополье из-за атаки украинских БПЛА вспыхнули пожары

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В промзоне хутора Вязники Шпаковского округа в Ставропольском крае возникли два очага возгорания из-за атаки украинских БПЛА.
- Пострадавших и погибших нет, введен режим ЧС местного уровня, работают пожарные и другие экстренные службы.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Два очага возгорания возникли в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа в Ставропольском крае из-за атаки украинских БПЛА, пострадавших и погибших нет, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"В окрестностях Ставрополя отражают атаку вражеских БПЛА. Есть два очага возгорания в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа. По оперативным данным, погибших и пострадавших нет", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, работают пожарные и другие экстренные службы, также введен режим ЧС местного уровня.
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